Genova. Oggi, domenica 1 marzo, inizia la primavera meteorologica ma il meteo Liguria sarà senza grandi variazioni rispetto all’ultimo periodo. Ancora molte nubi e temperature miti, secondo le previsioni del centro meteo Limet. Tuttavia, la discesa di un cavo d’onda verso il Nord Ovest determinerà un incremento dell’instabilità, e qualche effetto sarà presente anche sulla nostra Regione.

Meteo Liguria per oggi, domenica 1 marzo

Per tutto il giorno, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sul centro ponente, mentre qualche schiarita in più potrà interessare il levante. In tale contesto, al mattino non si escludono pioviggini sulla Riviera di Ponente e nell’immediato entroterra. Dalle ore pomeridiane possibili piovaschi o brevi rovesci più organizzati tra imperiese, savonese e localmente genovesato occidentale, con particolare riferimento ai versanti padani e alle Alpi Liguri. Neve a quote elevate, oltre i 1700-1900 metri.

Venti deboli o moderati da Sud/Sud-Est. Mare da quasi calmo a poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve calo: saranno comprese sulla costa tra 9 e 16 gradi, nell’entroterra tra 0 e 14.

Il meteo per domani, lunedì 2 marzo

Di notte e al primo mattino di lunedì il meteo in Liguria vedrà cielo molto nuvoloso o coperto sull’intero territorio regionale. In tale contesto, piovaschi o brevi rovesci potranno interessare savonese e genovesato occidentale. Dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un rapido esaurimento delle precipitazioni, con ampie schiarite che, a iniziare dagli estremi della Regione, andranno a coinvolgere anche il settore centrale.

Venti nella prima parte del giorno, deboli o moderati da Est/Sud-Est sul centro-levante e da Nord-Est a ponente. Successivamente, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti nord-orientali sull’intero territorio regionale, con intensità fino a moderata. Mare mosso a ponente, poco mosso altrove. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento.

Meteo martedì 3 marzo a Genova e in Liguria

Quella di martedì sarà una giornata variabile: secondo Limet avremo un’alternanza di sole e addensamenti, più consistenti sul settore centrale. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Ventilazione debole o moderata dai quadranti nord-orientali, raffiche fino a forte a ponente.