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Meteo Liguria, domenica di pioggia e nubi. Ma lunedì torna il sereno previsioni

Le previsioni del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria

Generico marzo 2026

Liguria. Anche domenica all’insegna delle nubi e del maltempo in Liguria. Colpa di un nucleo di aria fredda che porta precipitazioni concentrate essenzialmente a ponente e nelle aree interne. Deciso miglioramento da lunedì. Le previsioni del centro meteo Limet.

Previsioni meteo Liguria di domenica 22 marzo

In mattinata piogge e qualche rovescio interesseranno i settori regionali posti da Genova verso ovest, con maggiore insistenza tra il Genovese di ponente ed il Savonese orientale. Nevicate oltre i 700-800 metri sulle Alpi Liguri, 900 metri sui versanti padani occidentali con possibili intrusioni a quote inferiori in caso di rovesci intensi. A levante tempo variabile con schiarite ed annuvolamenti senza piogge. Nel pomeriggio migliora sul settore centro-occidentale della costa; qualche rovescio tra alta Valle Scrivia, Trebbia, Aveto, nevoso oltre i 1000 metri. Residue nevicate sulle Alpi Liguri oltre 800 metri ed ancora qualche piovasco lungo le coste sottostanti. Generale attenuazione dei fenomeni in serata.

Venti deboli da est-sud est in mattinata, in rotazione e rinforzo da nord nel pomeriggio specie agli sbocchi vallivi e sui crinali del settore centro-occidentale.

In aumento le temperature minime, in calo le massime sui versanti padani e sul settore centro-occidentale costiero, stazionarie altrove.

  • Costa: min: +9°C/+12°C – max: +13°C/+17°C
  • Interno: min: 0°C/+5°C – max: +6°C/+12°C.

Il meteo in Liguria lunedì 23 marzo

Giornata nel complesso soleggiata al mattino. Nel pomeriggio nubi cumuliformi in sviluppo a levante ed in misura minore sull’Imperiese, ma senza fenomeni ed in dissolvimento in serata; sul resto della regione cielo sereno per l’intera giornata.

Previsioni meteo martedì 24 marzo

Cielo in prevalenza soleggiato a parte velature e qualche cumulo nel pomeriggio nelle aree interne senza conseguenze. Venti deboli, temperature stabili.

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