Genova. Una nuova irruzione di aria fredda di matrice artico-marittima è pronta ad interessare i paesi Balcanici e le regioni del Centro-Sud. La Liguria, coinvolta marginalmente e schermata dalla barriera Alpina, sarà interessata da correnti più secche dai quadranti settentrionali, in un contesto termico che al suolo risulterà tutto sommato mite.

Meteo lunedì 30 marzo

Avvisi

Raffiche dai quadranti settentrionali localmente superiori ai 40-50 Km/h in tarda serata.

Cielo e fenomeni

Nuvolosità alta stratificata transiterà tra nottata e prima mattinata sull’intero territorio regionale, da Ponente a Levante. Ampie schiarite, seguite da cieli pressocché sereni, prenderanno piede sul Centro-Ponente in mattinata, per poi estendersi ai restanti settori nel corso delle ore pomeridiane.

Nuvolosità irregolare sulle vette Appenniniche tra pomeriggio e serata, con scarse possibilità di precipitazioni, relegate alle vallate del profondo entroterra di Levante.

Possibile veloce peggioramento sull’estremo Levante in tarda serata con nevicate sulle dorsali Appenniniche a quote di montagna.

Venti

Generalmente deboli dai quadranti meridionali fino a sera, quando correnti tese da Nord/Nord-Est sfonderanno sui versanti marittimi e sulle vette Appenniniche.

Mari

Stirati o poco mossi sotto costa, mossi al largo e sulle coste del Centro-Levante nel corso delle ore pomeridiane, in corrispondenza del temporaneo rinforzo del flusso meridionale.

Temperature

Stazionarie o in lieve aumento sul settore Centro-Occidentale; In diminuzione sull’estremo Levante, seppur con valori ancora in media, specie nelle ore centrali.

Costa: min: +8°C/+13°C – max: +15°C/+20°C

Interno: min: -2°C/+7°C – max: +10°C/+20°C (picchi sui versanti padani).

Meteo martedì 31 marzo

Avvisi

Raffiche superiori ai 60-70 Km/h sugli sbocchi vallivi del Centro-Ponente e sulle creste Appenniniche.

Cielo e fenomeni

Giornata stabile e soleggiata sul Centro-Ponente accompagnata da tassi di umidità anche inferiori al 20%.

A Levante cieli velati o parzialmente nuvolosi in costa e localmente nuvolosi nelle vallate del profondo entroterra, ove deboli precipitazioni potranno sfondare dallo spartiacque Appenninico, interessando le vette Avetane e localmente quelle dell’alta Val di Vara.

Venti

Moderati o forti dai quadranti settentrionali su tutto il territorio regionale; Possibili rinforzi di burrasca sui crinali Appenninici esposti e sulle vallate del Genovese Occidentale-Savonese Centro-Orientale, oltre che al largo delle coste Imperiesi.

Mari

Stirati sotto costa, mossi o molto mossi al largo con rinforzi nelle ore pomeridiane sul settore Occidentale del Mar Ligure.

Temperature

In calo, specie in quota e nelle aree interne di Levante.

Sabato 28 marzo

Avvisi

Ventilazione moderata o forte dai quadranti settentrionali con rinforzi di burrasca di Grecale sui versanti esposti del Medio-Levante.

Cieli e fenomeni

Giornata stabile con cieli poco o parzialmente nuvolosi nei settori interni e al più velati su quelli costieri. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione, specie nei valori minimi nelle are interne, ove saranno possibili gelate mattutine.

Mari stirati sotto costa e generalmente mossi al largo.