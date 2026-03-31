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Bene

Meteo, giornata stabile e soleggiata: nei prossimi giorni tornano le nuvole previsioni

Sul Nord Italia il flusso settentrionale favorirà un clima prevalentemente secco con giornate caratterizzate da nuvolosità sparsa ma con scarse probabilità di fenomeni

Generico marzo 2026

Genova. Giornata stabile e soleggiata, con cieli sereni in mattinata su tutti i settori e cieli poco nuvolosi nelle ore pomeridiane. Saranno possibili tuttavia sporadici fenomeni di instabilità pomeridiana nelle aree interne del Centro-Levante, sottoforma di veloci rovesci e una copertura nuvolosa crescente sulle vette Appenniniche. Diradamento della nuvolosità in serata con locali velature presenti esclusivamente sul settore Orientale della regione.

Situazione: Un minimo di bassa pressione, alimentato da aria fredda di estrazione artico marittima, si approfondisce tra Mar Ionio e Sicilia, portando condizioni di instabilità al Centro-Sud. Sul Nord Italia il flusso settentrionale favorirà un clima prevalentemente secco con giornate caratterizzate da nuvolosità sparsa ma con scarse probabilità di fenomeni.

Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali sui versanti marittimi, con rinforzi in prima mattinata e nel pomeriggio sugli sbocchi vallivi del settore centrale e al largo. Deboli sempre dai quadranti settentrionali nelle aree interne e sui versanti padani fino a fine periodo.

Mari: stirati o poco mossi sotto costa; Mossi o molto mossi al largo, con rinforzi al largo delle coste Imperiesi.

Temperature: In generale diminuzione, specie nei valori minimi nelle aree dell’entroterra e nei valori massimi in costa
Costa: min: +7°C/+13°C – max: +12°C/+17°C
Interno: min: -3°C/+7°C – max: +8°C/+16°C.

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