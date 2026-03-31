Genova. Giornata stabile e soleggiata, con cieli sereni in mattinata su tutti i settori e cieli poco nuvolosi nelle ore pomeridiane. Saranno possibili tuttavia sporadici fenomeni di instabilità pomeridiana nelle aree interne del Centro-Levante, sottoforma di veloci rovesci e una copertura nuvolosa crescente sulle vette Appenniniche. Diradamento della nuvolosità in serata con locali velature presenti esclusivamente sul settore Orientale della regione.

Situazione: Un minimo di bassa pressione, alimentato da aria fredda di estrazione artico marittima, si approfondisce tra Mar Ionio e Sicilia, portando condizioni di instabilità al Centro-Sud. Sul Nord Italia il flusso settentrionale favorirà un clima prevalentemente secco con giornate caratterizzate da nuvolosità sparsa ma con scarse probabilità di fenomeni.

Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali sui versanti marittimi, con rinforzi in prima mattinata e nel pomeriggio sugli sbocchi vallivi del settore centrale e al largo. Deboli sempre dai quadranti settentrionali nelle aree interne e sui versanti padani fino a fine periodo.

Mari: stirati o poco mossi sotto costa; Mossi o molto mossi al largo, con rinforzi al largo delle coste Imperiesi.

Temperature: In generale diminuzione, specie nei valori minimi nelle aree dell’entroterra e nei valori massimi in costa

Costa: min: +7°C/+13°C – max: +12°C/+17°C

Interno: min: -3°C/+7°C – max: +8°C/+16°C.