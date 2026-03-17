Genova. Mattinata con cieli velati a Ponente e sereni o poco nuvolosi sul Centro-Levante. Nel corso delle ore pomeridiane aumento progressivo della nuvolosità sui versanti padani, mentre sui settori costieri permarranno condizioni di stabilità con cieli pressocché sereni fino a fine periodo.
Situazione: un’effimera rimonta anticiclonica anticiperà, a partire dalla giornata di Mercoledì, l’afflusso di correnti fresche da Est. Nella giornata di Martedì ci attendiamo condizioni di stabilità e un profilo termico ancora a stampo primaverile sulla nostra regione.
Venti: moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali in nottata e prima mattinata, specie sulle coste del Savonese, del Genovese e al largo dell’Imperiese. Nel corso delle ore pomeridiane venti in momentanea scaduta, prima di un nuovo rinforzo in tarda serata da Nord-Est.
Mari: al mattino stirati sotto costa e mossi al largo (localmente molto mossi al largo delle coste Imperiesi).
Poco mossi o quasi calmi su tutti i settori dal primo pomeriggio fino alla tarda serata. Nuova crescita da Est/Sud-Est al largo approssimativamente dalla mezzanotte
Temperature: minime stazionarie o in leggero aumento sotto costa. Massime stazionarie con locali picchi nei tratti di costa interessati da fenomeni di compressione.
Costa: min: +8°C/+16°C – max: +15°C/+21°C (picchi sui tratti di costa interessati da “compressione”).
Interno: min: -2°C/+6°C – max: +9°C/+17°C.