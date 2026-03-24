Genova. Ultima giornata dai connotati Primaverili sulla nostra regione; Mercoledì, la discesa di una massa d’aria di estrazione artico-marittima sarà responsabile di un veloce passaggio perturbato sui settori Orientali e un conseguente deciso calo termico.
Mattinata caratterizzata da cieli pressocché sereni su tutto il territorio regionale. A partire dalle ore centrali comparsa di attività cumuliforme nelle aree interne del Medio-Levante e sul Comparto delle Alpi Liguri-Marittime con fenomeni localizzati tra Trebbia e Aveto ; Qualche nube sui tratti di costa adiacenti. Cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori fino a fine periodo.
Venti: Deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in mattinata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore pomeridiane. Tuttavia saranno possibili locali rinforzi da Sud-Ovest al largo.
Mari: Poco mossi al largo e quasi calmi o calmi sotto costa.
Temperature: stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi. Massime: in leggero ed ulteriore aumento sullo Spezzino e in quota; Stazionarie altrove.
Costa: min: +6°C/+13°C – max: +15°C/+22°C
Interno: min: -3°C/+5°C – max: +8°C/+16°C.