Genova. Nottetempo e al mattino, il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso a ponente; in tale contesto, pioviggini o brevi piovaschi in risalita dal Mar Ligure potranno interessare l’imperiese. Sul resto della Regione, sono attese condizioni di cielo in prevalenza poco nuvoloso, fatta eccezione per nubi basse o banchi di nebbia sui versanti padani alle spalle di savonese e genovesato.

Dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un incremento della nuvolosità sull’Appennino, con rovesci pomeridiani associati sulle vette di Trebbia e Aveto; persisteranno degli addensamenti sul ponente regionale, ma con bassa probabilità di nuove precipitazioni associate, alternanza tra ampie schiarite ed annuvolamenti altrove.

Situazione: nei prossimi giorni, nonostante la presenza di un debole promontorio sul settore centrale del Mediterraneo, si avranno condizioni di tempo spiccatamente variabile e a tratti instabile, a causa di infiltrazioni più umide e fresche di origine Atlantica.

Venti: per gran parte del giorno, deboli o moderati dai quadranti settentrionali; in tale contesto, di notte e al primo mattino, saranno possibili raffiche fino a forti sul settore centro-occidentale della costa. Tuttavia, durante le ore centrali del giorno la ventilazione ruoterà temporaneamente da Levante oppure a regime variabile, con debole intensità.

Mari: generalmente poco mosso, localmente mosso sul bacino occidentale.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime stabili o in leggero calo.

Costa: min: +9°C/+13°C – max: +15°C/+19°C.

Interno: min: -2°C/+8°C – max: +11°C/+15°C.