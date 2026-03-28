Genova. Al mattino cielo sereno ovunque. Nel pomeriggio velature o nubi alte in arrivo da nord-ovest con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Infittimento della nuvolosità medio-alta su tutta la regione al tramonto, senza piogge.
Situazione: Correnti settentrionali piloteranno modesti sistemi nuvolosi sulla Liguria durante il prossimo week-end con precipitazioni molto scarse se non nulle. Temperature lievemente al di sotto dei valori normali.
Venti: Deboli da nord al mattino, tendenti a disporsi da sud-ovest sotto costa nel pomeriggio.
Mari: Da calmo a poco mosso nel pomeriggio.
Temperature: In calo le minime nelle aree interne con il rischio di qualche gelata, in contenuto aumento lungo e coste; massime stazionarie in costa, in aumento nelle aree interne.
Costa: min: +6°C/+10°C – max: +15°C/+18°C
Interno: min: -4°C/+1°C – max: +10°C/+14°C.