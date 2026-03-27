Genova. Su tutta la regione avremo generali condizioni di tempo soleggiato e limpido. Qualche nube potrebbe interessare la Riviera di Levante, specie lo Spezzino, ma senza conseguenze. Correnti secche settentrionali determineranno tempo nel complesso buono sulla Liguria tra venerdi e sabato. Aumento della nuvolosità domenica, ma con basso rischio di pioggia.

Venti: Forti o molto forti da nord tra la notte ed il primo mattino specie tra il Savonese orientale ed il Genovese occidentale, con punte tra 80 e 100km/h allo sbocco delle vallate, sui crinali e negli spazi aperti. Vento in attenuazione nel pomeriggio fino a moderato in serata.

Mari:S tirato sotto costa, molto mosso al largo con moto ondoso in attenuazione in giornata.

Temperature: In calo le minime con rischio di gelate nelle aree interne in assenza di ventilazione. Massime pressochè stazionarie.

Costa: min: +5°C/+11°C – max: +13°C/+15°C

Interno: min: -3°C/+4°C – max: +7°C/+10°C.