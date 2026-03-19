Messaggeri del Mare, a Roma la tappa finale del viaggio per sostenere le famiglie dei pazienti del Gaslini

Genova. Appuntamento a Roma per i Messaggeri del Mare. Domenica 15 marzo, allo scoccare del mezzogiorno, segnato dal cannone a salve del Gianicolo e durante l’Angelus di Papa Leone XIV, è iniziato l’evento in via della Conciliazione, di fronte alla Basilica di San Pietro, dedicato alla pace fra i bambini di tutto il mondo e tappa finale dell’avventura “Il Mare Bambino”, volta a sostenere le famiglie in difficoltà che hanno i loro piccoli in cura presso l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Presenti a Roma le messaggere del mare Antonella Baiocco, Monica Acosta, Tiziana Bertozzi e Valentina Grosso, a rappresentare le donne. Marco Baiocco, Gian Lorenzo Soldi, Gian Luigi Soldi, Pierluigi Costa e Tommaso Berti gli altri rappresentanti del team, che ha come principali valori pace, rispetto e ambiente.

In questi momenti di “grande smarrimento tra i popoli del mondo”, i Messaggeri del Mare “vogliono dimostrare che anche una piccola goccia nel mare ha la potenza di un oceano e che anche un solo cuore non potrà mai essere comprato. Il mare insegna che non esistono confini e che ogni piccola goccia porta con sé la storia dell’universo attraverso ogni tempo. Basta seguire certi valori per scoprire dentro di noi la vera ricchezza, che non è altro che l’armonia con tutti e con tutto ciò che ci circonda, nel profondo rispetto e amore”.

Durante il flash mob a Roma è stato consegnato l’attestato del Premio Pegaso della Regione Toscana direttamente dal presidente dei Messaggeri del Mare, Pierluigi Costa, a Tiziana Bertozzi, nell’occasione a rappresentare le scuole italiane e italiane all’estero.

In contemporanea con l’evento di Roma si sono svolti flash mob a Bolsena e al Centro Buddista Soka Gakkai di Firenze, coordinati rispettivamente da Adriana Rossi e Lina Amelio, anche loro a rappresentare il mondo della scuola.

A dare forza e risalto alla missione di pace dei Messaggeri del Mare si sono svolti recentemente flash mob in Vietnam con l’inviato mondiale della pace dei Messaggeri, Alain Ibanez, alle Isole Capo Verde nella missione “Via Verità Vita”, coordinata dalla messaggera Emanuela Manca. Flash mob anche a New York con l’artista Elisa Pezzino e Guido Caroti, mentre partecipazioni speciali sono arrivate dalla Cina, con Serena Chiarello e Lorenzo Papi direttamente dalla Grande Muraglia, dalla Florida con Maria Stella Di Meglio e da Varsavia, in Polonia, con Magdalena Maceyevska.

In Brasile, Luigi Caldararo, di Tour 2000, inviato mondiale dei Messaggeri del Mare per la pace, che ha organizzato recentemente flash mob a Cuba, getterà le basi per la nascita della seconda sezione in Sud America dei Messaggeri del Mare, dopo quella inaugurata dalla giornalista Monica Patricia Acosta nella scuola “General Cordova” nella città di Ambato, in Ecuador, teatro del flash mob per la pace fra i bambini di tutto il mondo, messo in atto dallo staff della comunità educatrice dell’istituto.