Mercato immobiliare, a Genova esplodono gli affitti e aumentano anche i prezzi di vendita

Genova. Il mercato immobiliare di Genova ha mostrato una forte crescita dei canoni di locazione nel 2025, segnando un +10,2% rispetto al 2024, seconda solo a Bari che ha conosciuto un rialzo maggiore (+11%) tra le grandi città italiane analizzate. Anche i prezzi di vendita sono aumentati nel capoluogo ligure, ma in maniera più contenuta, registrando un +3,1% anno su anno.

È quanto emerge dalla prima edizione di Market Monitor elaborato da Immobiliare.it Insights, parte del gruppo che gestisce il portale dedicato agli annunci. Il nuovo report offre una panoramica sull’andamento del settore immobiliare nel 2025 a livello nazionale e in diversi mercati metropolitani italiani.

Alla fine dello scorso anno, i prezzi medi al metro quadro per comprare casa a Genova ammontavano a 1.741 euro, mentre i canoni di affitto a 10,1 euro. In entrambi i casi, i costi delle abitazioni sono inferiori rispetto a quelli rilevati in altre grandi città della Penisola.

Guardando alle previsioni per il 2026, si stima che quest’anno i prezzi continueranno a crescere in entrambi i settori, +4,2% per le case in vendita e +4,7% per quelle offerte in locazione.

L’andamento di domanda e offerta nel 2025

Guardando agli altri indicatori di mercato, a Genova la pressione di domanda sugli immobili in vendita è cresciuta sensibilmente negli ultimi anni, segnando un +18,9% tra 2024 e 2025. Tale incremento si deve a un’offerta che è rimasta sostanzialmente stabile – calando solo del 2,6% anno su anno, meno che in altre grandi città italiane – e a un aumento dell’interesse per l’acquisto. Per quanto riguarda le locazioni, il capoluogo ligure mostra un andamento differente rispetto ad altri grandi centri italiani: la pressione di domanda, infatti, non si riduce ma, al contrario, registra un +3,3%, soprattutto a causa di un rialzo dell’offerta di affitti particolarmente limitato (+8%) se confrontato con quello riscontrato in altre aree del Paese.

Uno sguardo all’accessibilità

L’accessibilità economica alla casa (affordability) a Genova presenta valori maggiori rispetto agli altri mercati metropolitani, grazie a prezzi che, nonostante l’aumento osservato, rimangono ancora contenuti. Chi dispone di un solo reddito può permettersi oltre la metà degli immobili in vendita (51,7%) e il 17,5% di quelli proposti in locazione, mentre i nuclei bi-reddito accedono al 77,7% del mercato delle compravendite e al 72,1% di quello degli affitti.

Approfondendo lo scenario di chi può usufruire di due entrate, l’affordability nel Comune si è comunque ridotta negli ultimi anni, soprattutto nel comparto delle locazioni: quasi 20 punti percentuali in meno tra l’inizio del 2021 e la fine del 2025. Le coppie che scelgono di comprare, invece, hanno visto calare l’accessibilità di circa 6 punti percentuali nel medesimo arco temporale.

Compravendite e fatturato

Analizzando, infine, i trend di compravendite (NTN2) e fatturato, come altri mercati metropolitani anche a Genova si è verificata una contrazione di entrambi gli indicatori nel 2023. Dal 2024, però, la tendenza si è invertita, e le stime per il 2025 prospettano un anno chiuso ancora in positivo, con circa 9.570 NTN (+9,2%) e 1.668 milioni di fatturato (+6,7%).