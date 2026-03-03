Megacon, l’edizione 2026 fa il pienone con oltre 22 mila visitatori

Genova. Affluenza in crescita, pubblico trasversale e partecipazione costante per Megacon, che chiude l’edizione 2026 con oltre 22.000 presenze complessive. Applausi per gli ospiti, dalle sigle animate al doppiaggio, e grande riscontro per tutte le aree tematiche, tra videogiochi, fumetti, cosplay e spettacoli dal vivo.

Si chiude con un bilancio estremamente positivo l’edizione 2026 di Megacon, la fiera dedicata al mondo del fumetto e del gioco che nel weekend di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo ha colorato il Padiglione Blu del Waterfront Levante di Fiera Genova, superando quota 22 mila visitatori. Un risultato che conferma e rafforza il successo delle edizioni precedenti, consolidando la kermesse genovese come uno degli appuntamenti di riferimento per la cultura pop nel nord ovest.

Per due giorni, il pubblico ha animato gli spazi della manifestazione partecipando con entusiasmo alle numerose iniziative in programma. Famiglie, appassionati di vecchia data e giovani di tutte le età hanno condiviso un’esperienza immersiva fatta di spettacoli, aree interattive e intrattenimento dal vivo.

Grande entusiasmo per tutti gli ospiti presenti: i concerti di Cristina D’Avena e Giorgio Vanni hanno trasformato gli spazi fieristici in una grande festa collettiva, mentre gli incontri con i protagonisti del cinema e della televisione – dall’attore Francesco Pannofino al comico Marcello Cesena – hanno registrato platee gremite e lunghe file per i meet & greet.

Le aree dedicate al gioco si sono confermate uno degli elementi caratterizzanti di Megacon, dagli oltre 150 videogames vintage su cabinato originale degli anni Ottanta alla Gamers Arena – l’area dedicata alle postazioni di ultima generazione – tra console, PC, simulatori di guida e rhythm game.

Ottimo riscontro per i giochi da tavolo e per l’area mattoncini a cura di Liguria Bricks, che ha attirato grandi e piccoli con le sue città monumentali e i corner dedicati ai laboratori, dove ognuno poteva mettersi alla prova in una sfida all’ultima costruzione. Spazio alla creatività anche in artist alley, una vera e propria “via degli artisti” con più di 60 autori di fama internazionale, tra cui il maestro Gen Sato e la leggendaria mangaka Yoshiko Watanabe.

«Megacon continua a crescere, dimostrando la forza di un progetto che unisce generazioni diverse attraverso la cultura pop», commenta Ezio Zorzi, Direttore di Centro Fiera S.p.A. «La risposta del pubblico, la partecipazione costante e l’entusiasmo registrato in tutte le aree ci confermano la solidità del format e ci spingono a guardare con fiducia alle prossime edizioni. Appuntamento al 2027, con un’offerta ancora più ricca e una vocazione internazionale ancora più forte».