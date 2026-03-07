Maxi controlli della polizia tra Sampierdarena e Bolzaneto, 80 persone identificate

Genova. Nuovi controlli della polizia contro spaccio e microcriminalità, questa volta nelle zone di Sampierdarena, Bolzaneto e Rivarolo.

Venerdì pomeriggio gli agenti del commissariato Cornigliano e quattro equipaggi del reparto prevenzione crimine Liguria hanno battuto la zona della Fiumara e i giardini con il cane Leone, che ha trovato 13 grammi di hashish nascosti all’interno di un’aiuola dei giardini.

All’esterno del centro commerciale è stato identificato un giovane che ha provato a scappare dal controllo e nel tentativo ha ferito un agente. Un 21enne egiziano, trovato in possesso di una dose di hashish, è stato sanzionato e segnalato alla prefettura per il primo colloquio. In seguito gli agenti hanno effettuato controlli sui clienti di alcuni bar di Bolzaneto e Rivarolo.

Nel complesso sono state identificate oltre 80 persone e verificati gli esposti presentati dai residenti.