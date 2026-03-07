  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Bilancio

Maxi controlli della polizia tra Sampierdarena e Bolzaneto, 80 persone identificate

Venerdì pomeriggio gli agenti del commissariato Cornigliano e quattro equipaggi del reparto prevenzione crimine Liguria hanno battuto la zona della Fiumara e i giardini con il cane Leone

polizia controlli

Genova. Nuovi controlli della polizia contro spaccio e microcriminalità, questa volta nelle zone di Sampierdarena, Bolzaneto e Rivarolo.

Venerdì pomeriggio gli agenti del commissariato Cornigliano e quattro equipaggi del reparto prevenzione crimine Liguria hanno battuto la zona della Fiumara e i giardini con il cane Leone, che ha trovato 13 grammi di hashish nascosti all’interno di un’aiuola dei giardini.

All’esterno del centro commerciale è stato identificato un giovane che ha provato a scappare dal controllo e nel tentativo ha ferito un agente. Un 21enne egiziano, trovato in possesso di una dose di hashish, è stato sanzionato e segnalato alla prefettura per il primo colloquio. In seguito gli agenti hanno effettuato controlli sui clienti di alcuni bar di Bolzaneto e Rivarolo.

Nel complesso sono state identificate oltre 80 persone e verificati gli esposti presentati dai residenti.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.