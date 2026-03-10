Matteo Bassetti e So.Crem. Appuntamento mercoledì 11. Presentazione del libro “Essere Medico”

Genova. Tornano gli appuntamenti letterari al Centro Studi Edoardo Vitale di So.Crem, in via Lanfranconi 1/7 L’appuntamento questa volta è mercoledì 11 marzo, alle ore 18 e sarà un incontro inedito, quello tra So.Crem e il professor Matteo Bassetti. Al cento dell’incontro aperto al pubblico sarà la presentazione le libro “Essere Medico. Come l’empatia aiuta a guarire”, edito da Piemme. Il professor Bassetti sarà intervistato dal giornalista Massimiliano Lussana.

Salvare una vita non è un lavoro come un altro, bisogna cercare, nonostante le condizioni difficili, di non lasciare indietro nessuno, di non farsi prendere dalla fretta e dall’abitudine, ma di trattare ogni paziente al meglio. Un medico può essere bravo e preparato, ma se manca di qualità umane riesce meno bene del medico empatico. Assistenza, cura, amore, dedizione, ascolto: queste caratteristiche sono chiamate soft skills o competenze trasversali. Rispetto alle hard skills, le soft skills sono difficili da acquisire, almeno in modo convenzionale, e più difficili da misurare. Secondo Standford Research Institute International, il 75% del successo di un lavoro a lungo termine dipende dalla padronanza delle soft skills e solo il 25% da competenze tecniche.

E come sostiene Matteo Bassetti: «L’empatia nel nostro lavoro è la capacità di comprendere lo stato d’animo del paziente, capire perché reagisce e ci parla in un certo modo, che cosa prova, quali sono le sue emozioni profonde e i suoi intimi pensieri. L’empatia ci permette di entrare in sintonia con chi ci sta di fronte. Questo tipo di relazione è alla base dell’alleanza terapeutica, perché non è solo il paziente a doversi fidare del medico, ma anche il medico deve ascoltare, capire e fidarsi di quello che il suo paziente dice». “Essere medico” è un libro fondamentale per capire cosa significhi esercitare questa professione oggi, tra aneddoti personali, riflessioni e consigli utili per tutti, medici e pazienti