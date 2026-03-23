Marcia per la pace dei bambini del 16 aprile, le scuole hanno ancora tempo per aderire

Genova. Sono ancora aperte le iscrizioni a “Facciamo la pace?!”, la Marcia per la pace dei bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città metropolitana di Genova, che si terrà giovedì 16 aprile 2026, in occasione dell’anniversario dei grandi bombardamenti sul centro di Genova durante la seconda guerra mondiale. L’edizione dello scorso anno ha visto sfilare per le vie del centro-città oltre 2.000 bambini e ragazzi.

Le classi che sono interessate a partecipare possono ancora dare la propria adesione scrivendo una e-mail all’indirizzo giovani@santegidioliguria.org o contattando il numero 377.6987119.

L’evento – organizzato da Sant’Egidio e patrocinato dal Comune di Genova e dall’Ufficio scolastico Regionale per la Liguria – intende raccogliere i più piccoli, i loro insegnanti ed educatori attorno alla memoria delle ferite dei conflitti armati di ieri e di oggi e promuovere tra le nuove generazioni il ripudio affermato nella Costituzione della guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

h.10.00 concentramento area del Mandraccio al Porto Antico (davanti alla statua di Gandhi)

h.10.30 corteo all’interno dell’Area Porto antico – via San Lorenzo – p.zza Matteotti. Alle classi verranno distribuiti cartelli con i nomi di tutti i Paesi in cui è in corso una , guerra. È possibile (e caldamente incoraggiato) portare nel corteo cartelloni colorati, scritte, striscioni con i nomi delle scuole. Non sarà possibile portare scritte di carattere politico o bandiere di paesi.

h. 11.15 c.ca Manifestazione in p.zza Matteotti: testimonianze, lettura dell’appello di pace, musica.

Conclusione prevista: entro le h.12.30

Quest’anno, in concomitanza con la manifestazione, si promuoverà l’iniziativa “Call for memory. Ricordare la guerra per difendere la pace” con la quale Sant’Egidio sta raccogliendo le testimonianze degli anziani che hanno vissuto il secondo conflitto mondiale e delle persone immigrate da paesi in guerra. I docenti interessati a raccogliere testimonianze con i bambini (esperienze di guerra delle loro famiglie, intervista “di classe” ad anziani del quartiere) possono chiedere maggiori informazioni scrivendo all’indirizzo memoria@santegidioliguria.org.