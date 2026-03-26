Marassi, due classi di asilo nido evacuate per crollo di intonaco: “Forse dovuto al terremoto”

Genova. Due classi dell’asilo nido Girasole di via Orfani, a Marassi, sono state evacuate a causa di un distacco di intonaco. Lo hanno riferito l’assessore alla Protezione civile Massimo Ferrante e quella alla Scuola Rita Bruzzone a margine della giunta itinerante a Sestri Ponente.

“Il vento non c’entra niente – spiega l’assessore Ferrante -. Può essere che ci sia stato qualche movimento, si sospetta addirittura che questa caduta sia avvenuta per il terremoto di ieri“. Si tratta della scossa di magnitudo 4 a Fosdinovo, in provincia di Massa, avvertita da alcuni anche a Genova. “I lavori pubblici stanno facendo valutazioni”, aggiunge l’assessore.

“Stiamo cercando di ricollocarli – riferisce l’assessora Bruzzone -. Probabilmente i grandi andranno alla Casa degli Orsacchiotti, mentre per gli altri 24 stiamo vedendo con le responsabili di ambito dove poterli distribuire sulle scuole presenti sul territorio“.

Un problema simile si è verificato a Santa Margherita Ligure, nella scuola di San Lorenzo che però era già chiusa. I tecnici hanno verificato durante un’ispezione il movimento di un solaio e si sospetta che possa essere stato causato proprio dal sisma.