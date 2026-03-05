  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Progetto

Genova punta sul sole: al via la mappatura del potenziale solare cittadino. La convenzione tra Comune e Unige

Grazie allo studio del DIME, sarà costituito il promo "Catasto del potenziale solare della città di Genova"

pannelli solari

Genova. Il Comune di Genova compie un nuovo passo avanti verso la sostenibilità ambientale siglando una convenzione quadro con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e Trasporti (DIME) dell’Università degli Studi di Genova per arrivare a mappare l’esposizione solare sugli edifici della città.

L’accordo, depositato oggi, punta a sviluppare un’innovativa mappatura calcolata dell’energia solare disponibile sui tetti della città. Il progetto nasce dalla volontà, e dalla necessità, di ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti, favorendo l’accesso alle tecnologie a basso impatto ambientale senza ulteriore consumo di suolo.

Cuore dell’iniziativa è l’algoritmo InterShading Solar Insolation Calculation (ISSIC), una soluzione tecnologica sviluppata dal DIME in grado di analizzare nel dettaglio il rendimento energetico dei moduli fotovoltaici. Attraverso l’integrazione tra i dati tridimensionali del costruito urbano, già in possesso del Comune, e la capacità di calcolo dell’algoritmo, sarà possibile determinare con precisione la disposizione ottimale e l’energia producibile per ogni singola superficie a tetto, tenendo conto anche degli ombreggiamenti.

La convenzione, che avrà una durata triennale, prevede una stretta collaborazione tra i due enti, senza oneri diretti a carico del bilancio comunale. I risultati di questo censimento andranno a costituire il primo “Catasto del Potenziale Solare della Città di Genova”, fornendo a tutti i cittadini e ai proprietari delle abitazioni importanti informazioni per poter pensare eventuali investimenti.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.