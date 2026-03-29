Manutenzioni nei municipi, si parte da Voltri: al via i lavori per l’area gioco dei giardini Piccardo

Genova. Inizieranno domani, lunedì 30 marzo, in via Poerio, a Voltri, i lavori di riqualificazione dell’area gioco dei giardini Giuseppe Piccardo.

L’intervento di manutenzione straordinaria, finanziato dal Comune di Genova con 100mila euro – quota parte dei 285mila euro in conto capitale trasferiti al Municipio VII Ponente insieme a tutti gli altri 8 Municipi cittadini – prevede il completo restyling dell’attuale area giochi, con la realizzazione di una nuova area ludica, progettata per accogliere bambini di diverse fasce d’età e abilità motorie.

Infatti, oltre al mantenimento di alcuni giochi tradizionali, saranno posizionate nuove attrezzature ludiche rivolte anche ai piccoli con disabilità, andando a coniugare sicurezza e accessibilità degli spazi. In particolare, saranno installate un’altalena tripla, un gioco a molla tradizionale, una giostra girevole inclusiva e un gioco multifunzione inclusivo a due torri, contestualmente alla posa di una nuova pavimentazione antitrauma.

“Si tratta del primo intervento realizzato con una parte dei 285mila euro del primo conto capitale, riassegnato dopo anni a tutti e nove i Municipi cittadini per dare gambe ai progetti che gli stessi, con il sostegno del Comune, intendono realizzare sui propri territori – spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici e Manutenzioni Massimo Ferrante – I giardini Piccardo saranno oggetto di un restyling complessivo volto a restituire, a Voltri e a tutta la città, uno spazio pubblico di qualità per bambini e famiglie. Ciò avverrà, come detto, grazie alle risorse in conto capitale che la nostra amministrazione ha assegnato ai Municipi: una prassi che abbiamo consolidato nel nostro primo bilancio, approvato lo scorso dicembre, con l’assegnazione di ulteriori 300mila euro a ciascuno dei nove Municipi che rappresentano le migliori antenne della civica amministrazione sul territorio”.

“Ringrazio l’area tecnica per avere elaborato questo importante progetto di riqualificazione dell’area gioco dei giardini Piccardo di Voltri e dell’area verde nel suo complesso: un progetto che consegnerà, ai bambini e alle famiglie voltresi, un luogo non solo sicuro e piacevole da frequentare nella vita di tutti i giorni, ma finalmente accessibile, grazie all’installazione di alcune attrezzature ludiche inclusive – commenta il presidente del Municipio VII Ponente Matteo Frulio – Grazie al sostegno del Comune di Genova e dell’assessore Ferrante, la riqualificazione dell’area gioco dei giardini Piccardo, dopo la nuova area gioco di Villa Rosa a Pegli appena inaugurata, rappresenta un altro concreto segnale di ascolto del territorio che nel 2022, con una raccolta firme promossa da alcune mamme, aveva chiesto al Comune di ammodernare e abbellire questo spazio ludico”.

Il completo restyling dell’area gioco dei giardini Piccardo si inserisce in un più ampio processo di riqualificazione del giardino pubblico che comprende anche la recente ridefinizione delle bordature delle aiuole, la ristrutturazione e il riposizionamento dell’arredo urbano esistente, il ripristino della funzionalità della fontanella pubblica e la cura del verde.

Per tutto il periodo dei lavori, che dureranno circa tre settimane, i giardini saranno temporaneamente chiusi al pubblico. La riapertura dell’area è prevista entro la seconda metà di aprile: si invitano le famiglie a utilizzare, in alternativa, i giochi situati sulla passeggiata, in piazza Odicini e nei giardini delle Oche di via Segneri.