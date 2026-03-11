Manifestazioni alla Foce, comitato chiede udienza: “Il tema non è l’antifascismo ma fermare le violenze”

Genova. Un incontro per parlare della situazione e la richiesta di una presa di posizione precisa contro chi compie atti di violenza e illegalità. Questo è in sintesi il messaggio che arriva dal comitato della Foce dopo che ieri, in Consiglio comunale, la sindaca Salis ha risposto in aula di non aver mai ricevuto richieste ufficiali di incontro.

“Abbiamo dato mandato per chiedere ufficialmente udienza, aspettiamo ora una data”, si legge nella nota stampa del comitato, che ancora una volta pungola sul tema: “Apprendiamo con gioia che la sindaca Salis ha deciso di ricevere anche noi dopo aver dato udienza a Genova Antifascista. Abbiamo dato mandato allo studio legale che ci assiste di sollecitare tale udienza. Prendiamo atto come essa stessa abbia riconosciuto come gli antifascisti si siano resi responsabili di atti di violenza ed intimidazione – prosegue il comunicato – Siamo lieti che la stessa plauda al placarsi e del moderarsi dei toni e dei modi di costoro, ma rimaniamo ancora una volta delusi dal voler comunque giustificare in parte questi facinorosi perché in fondo le loro azioni moleste avrebbero il fine nobile di combattere il Fascismo”.

La nota del comitato, rappresentato dall’avvocato Paolo Amerigo Marulli di San Cesario Carniglia, prosegue tornando sul tema fondante del comitato: “Nel dibattito politico non ci deve essere spazio per l’illegalità in nessuna forma non importa quale possa essere la giustificazione. Chiederemo nell’ambito di questo incontro in questo senso una presa di posizione netta al sindaco che in merito sarà chiamato ad esprimersi. Non ci devono essere equivoci. Il tema non è se sia preferibile il fascismo o l’antifascismo, ma se sia lecito ed ammissibile che gruppi organizzati di facinorosi violenti portino avanti la propria agenda terrorizzando e minacciando la cittadinanza inerme – conclude la nota – A delinquenti politici è necessario notificare che a Genova per loro non c’è spazio”.

La risposta di Genova Antifascista

Nel frattempo Genova Antifascista è tornata sull’argomento sui propri canali social. Nei giorni scorsi, infatti, è stato pubblicato un post rivolto direttamente ai residenti del quartiere: “A quelli che pensano che basti essere puntuali con il pagamento di un affitto per essere “brave persone” – si legge nel testo che presenta la pubblicazione di un reel – A quelli che non vogliono ammettere che una sede di Casapound a due passi da piazza Alimonda e dalla Casa dello Studente sia una vera e propria provocazione. A tutti quelli che ripetono incessantemente che il fascismo non esiste più , a questi chiediamo: Conoscete i vostri vicini?”

Poi nel video pubblicato poi una rassegna di violenze legate ai movimenti di estrema destra, tra articoli, immagini e titoli di giornale. In ultimo il messaggio finale, rivolto ai “fascisti di ieri e di oggi”: “Potete cambiare nome, mettervi la cravatta invece che la camicia nera, non vi riconosciamo e verremo a stanarvi”.

Salis: “Condanno ogni violenza, ma i neofascisti sono dalla parte del torto”

“Sin dal principio, e ne avete prova ovunque, ho condannato con fermezza ogni episodio di violenza, ogni attacco alle forze dell’ordine, ogni azione che ha portato danni al quartiere, ai negozianti, ai privati cittadini – ha detto ieri la sindaca nel suo intervento in aula -. Manifestare è un diritto, ma non ci sarà mai il diritto di usare la violenza, così come trovo doveroso premettere che in più occasioni ho espresso la mia piena solidarietà al quartiere Foce a chi vive nelle zone interessate dagli scontri e dalle tensioni degli ultimi mesi, a chi ha subito danni e agli appartenenti alle forze dell’ordine aggrediti o feriti”,

Ma le situazioni di tensione alla Foce, rivendica Salis, “non si sono più verificate dall’incontro che oggi mi viene contestato“. In quel faccia a faccia “ho più volte sottolineato il mio disappunto per le azioni che hanno portato agli sconti del novembre scorso, così come non ho condiviso alcune comunicazioni uscite in seguito e che, anche se solo a parole, rischiavano di alzare ulteriormente l’attenzione. È stato un confronto franco, senza mezzi termini e ve lo possono garantire tutti quelli che c’erano, durante il quale ho più volte sottolineato come un’escalation di violenza o anche solo qualche episodio fuori dalle righe imputabile a un singolo manifestante potesse portare l’intero movimento dalla parte del torto“.

“Lo dico a chiare lettere in modo da non creare equivoci – ha ribadito ancora la prima cittadina -. Chi usa metodi violenti è dalla parte del torto, qualsiasi siano le sue istanze, qualsiasi sia il messaggio che sta portando in piazza. Ma dico anche a chiare lettere che c’è una parte del torto quando si parla di posizioni politiche estreme, e chi si richiama apertamente dichiaratamente all’ideologia fascista non potrà mai essere dalla parte della ragione. Chi sostiene gli ideali di un regime, chi si allea con i movimenti neonazisti di tutta Europa, chi riporta in voga simboli, slogan e politiche del periodo più buio della nostra storia, non potrà mai essere dalla parte della ragione. Genova è una città medaglia d’oro al valore militare per la Resistenza, ha conosciuto l’orrore del nazifascismo, si è liberata da sola. Sappiamo anche questo e sappiamo che quella sede vicino a piazza Alimonda e vicino alla casa dello studente dove i fascisti imprigionavano, torturavano e uccidevano i partigiani, sa di provocazione. A Genova non può esserci uno spazio per un movimento dichiaratamente neofascista“. Posizioni che Salis aveva già espresso proprio a margine dell’appuntamento con Genova Antifascista, parlando di “presenza non gradita” dell’associazione di estrema destra. Parole che avevano portato a uno scontro a distanza tra la sindaca e CasaPound. Pochi giorni dopo il comitato della Foce ha depositato una denuncia querela per istigazione a delinquere e disturbo della quiete pubblica nei confronti dei responsabili della pagina Facebook del collettivo, chiedendo l’applicazione del Daspo urbano (provvedimento che tuttavia non compete al sindaco). Le manifestazioni del sabato pomeriggio erano già state oggetto di un esposto a Questura e Prefettura. Nel frattempo, dopo gli scontri di novembre con otto agenti feriti, i presidi si sono trasformati in sessioni di “attacchinaggio selvaggio” nei pressi della sede contestata.

“Solidarietà ai residenti della Foce”, bocciato l’ordine di Lega-FdI

Dopo l’intervento di Salis in consiglio comunale è stato respinto un ordine del giorno presentato da Lega e Fratelli d’Italia che avrebbe impegnato la sindaca Salis e la giunta “a esprimere formale solidarietà ai cittadini residenti e commercianti del quartiere Foce, riconoscendo la legittimità della loro richiesta di sicurezza, quiete e rispetto delle regole” e “a sollecitare, per quanto di competenza, il coordinamento con le autorità preposte all’ordine pubblico, affinché siano valutate e adottate tutte le misure necessarie a prevenire ulteriori disordini e a garantire la vivibilità del quartiere”. Tra i motivi che hanno portato alla mancata condivisione del documento, l’assenza di presa di distanza nei confronti di CasaPound.

“Prova a giustificarsi con frasi di circostanza, aggrappandosi alle numerose interviste del sindaco, l’assessore Viscogliosi che da parere contrario sull’Odg straordinario presentato dal gruppo consiliare di FdI, unitamente al gruppo Lega, pur condividendone l’intento. E, non potrebbe esser altrimenti perché onestamente facciamo fatica a comprendere come un Sindaco, una giunta e, più in generale un’amministrazione, possa non esprimere solidarietà, possa non schierarsi dalla parte dei suoi cittadini per i disagi subiti. Abbiamo ascoltato le parole della maggioranza, in questi mesi abbiamo ricevuto innumerevoli accuse di ogni tipo, e oggi ce ne assumiamo una in più andandone orgogliosi: continuare a stare sempre dalla parte dei genovesi”. Così i consiglieri di Fratelli d’Italia Alessandra Bianchi, Nicholas Gandolfo, Francesco Maresca, Valeriano Vacalebre