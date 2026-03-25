Manifestazioni alla Foce, l’incontro tra il comitato e Silvia Salis. I residenti “Ascolto proficuo, ci rivedremo”

Genova. Si è tenuto questo pomeriggio l’incontro tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti del comitato dei residenti della Foce, dopo che quest’ultimi avevano richiesto alla sindaca di Genova Silvia Salis di essere ascoltati riguardo le criticità legate alla tante manifestazioni che in questi mesi (e in questi anni) sono state organizzate da Genova Antifascista nel quartiere per protestare contro la presenza della sede di Casapound.

All’incontro hanno partecipato, oltre alla sindaca, l’assessora alla sicurezza Arianna Viscogliosi, il capo di Gabinetto Marco Speciale e Fabio Manzo, comandante della Polizia Locale per l’amministrazione civica mentre per il comitato, oltre alla presidente del comitato Laura Satta, presente anche l’avvocato Paolo Amerigo Marulli di San Cesario Carniglia.

Durante il confronto sono stati affrontati i temi legati alle criticità segnalate dal comitato: “E’ stato un incontro cordiale e interlocutorio”, ha commentato l’assessora Viscogliosi, che ha poi aggiunte che l’appuntamento è stato “d’ascolto”, quindi senza una determinazione conclusiva.

“Abbiamo ringraziato per l’ascolto e ricevuto la solidarietà delle istituzioni che hanno riconosciuto la nostra attività – ha commentato il comitato – avendo ottenuto il risultato di porre il tema a livello cittadino. Auspichiamo che le manifestazioni possano cessare in futuro”. Ma non solo: “Abbiamo anche chiesto un maggior coinvolgimento dei comitati per le decisioni cittadine, in una città come Genova dove di fatto le elezioni si sono giocate su dei referendum di fatto, vedi Skymetro e funivia Granarolo. L’incontro è stato crediamo profiquo e sarà seguito da un successivo incontro che avremo con l’assessora. Da parte del centrodestra, invece, silenzio totale”