Lite tra colleghi degenera, scoppia la zuffa in cantiere: due operai in ospedale

Sant’Olcese. Una lite tra due operai si è trasformata in una zuffa martedì mattina a Manesseno, frazione di Sant’Olcese.

I due colleghi, uno di 51 anni e uno di 32, stavano lavorando quando è scoppiato un diverbio che è poi degenerato tra pugni, calci e spintoni. Entrambi sono rimasti feriti lievemente.

In azienda sono arrivate due ambulanze che li hanno accompagnati rispettivamente al Villa Scassi e al Galliera, entrambi in codice giallo. Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei colleghi e ascoltato le versioni dei due feriti. Saranno loro a decidere se fare denuncia per l’accaduto.