  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Sant'olcese

Lite tra colleghi degenera, scoppia la zuffa in cantiere: due operai in ospedale

I due colleghi, uno di 51 anni e uno di 32, stavano lavorando quando è scoppiato un diverbio che è poi degenerato tra pugni, calci e spintoni

carabinieri

Sant’Olcese. Una lite tra due operai si è trasformata in una zuffa martedì mattina a Manesseno, frazione di Sant’Olcese.

I due colleghi, uno di 51 anni e uno di 32, stavano lavorando quando è scoppiato un diverbio che è poi degenerato tra pugni, calci e spintoni. Entrambi sono rimasti feriti lievemente.

In azienda sono arrivate due ambulanze che li hanno accompagnati rispettivamente al Villa Scassi e al Galliera, entrambi in codice giallo. Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei colleghi e ascoltato le versioni dei due feriti. Saranno loro a decidere se fare denuncia per l’accaduto.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.