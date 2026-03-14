Maltempo, paura in via Burlando: grosso ramo si abbatte sui cassonetti davanti alla scuola

Genova. Primi disagi per il maltempo a Genova, dove è in vigore l’allerta gialla per piogge diffuse, arancione a partire dalle 22.00 di sabato.

Momenti di paura in via Burlando, sulle alture della Valbisagno, dove un grosso ramo si è staccato da un albero ed è caduto sul marciapiede di fronte alla scuola Giovine Italia, abbattendosi sui cassonetti e alcune auto in sosta. Le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi se fosse capitato in un giorno infrasettimanale all’entrata o all’uscita degli studenti.

Pochi secondi prima una donna era andata a buttare la spazzatura. È stata lei a chiamare la polizia locale e i vigili del fuoco, arrivati sul posto per mettere in sicurezza la zona.

La pioggia continua ha provocato come al solito l’allagamento del sottopasso di via Brin. Non si segnalano grosse criticità, ma sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti o pericolanti a Genova e dintorni.

Sulla statale della Val Trebbia la caduta di un albero ha costretto a chiudere temporaneamente la strada all’altezza di Rovegno.