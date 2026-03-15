Maltempo dell’autunno 2024, Giampedrone: “Alla Liguria altri 15,6 milioni per interventi strutturali urgenti”

Genova. Ammontano a 15 milioni e 640 mila euro i finanziamenti destinati alla Liguria tra gli ulteriori stanziamenti deliberati dal Governo per la fase degli interventi strutturali urgenti di protezione civile legati agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio nell’autunno del 2024.

Queste risorse seguono la prima fase delle somme urgenze e delle prime emergenze, per le quali erano già stati destinati circa 16 milioni di euro.

“Con questo stanziamento arrivano sul territorio ligure ulteriori risorse – dichiara l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone –. Si tratta di fondi che consentiranno di avviare la fase degli interventi strutturali urgenti nei territori più colpiti, programmando opere di messa in sicurezza e ripristino. È un risultato che dimostra da un lato il dialogo costante con Governo e Dipartimento nazionale della Protezione civile e dall’altro la capacità del sistema ligure di lavorare in modo coordinato con gli enti locali nella gestione delle richieste. Interventi ancora più rilevanti se si considera che alcune delle aree interessate, nel frattempo, sono state colpite da nuove situazioni di emergenza”.

Le risorse sono nel dettaglio destinate ai territori della Città metropolitana di Genova e della provincia di Savona. Gli interventi riguardano i danni causati dai fenomeni meteorologici dell’ottobre 2024 e interesseranno in particolare la piana di Albenga e la Val Bormida, in provincia di Savona, oltre ad alcune aree del territorio metropolitano genovese.

Il riconoscimento di queste risorse fa seguito ai sopralluoghi effettuati lo scorso dicembre dai tecnici del Dipartimento nazionale della Protezione civile nei comuni che, tramite Regione Liguria, avevano presentato le schede dettagliate per la richiesta dei finanziamenti. Il riparto delle risorse sarà definito in una fase successiva, così da individuare puntualmente gli interventi da finanziare sulla base delle priorità e delle necessità emerse nei territori interessati.