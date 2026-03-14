Maltempo, albero caduto sulla statale della Val Trebbia: strada chiusa nei pressi di Rovegno

Rovegno. Si iniziano a sentire i primi effetti del maltempo sul settore centrale della Liguria, dove è stata emessa l’allerta arancione per piogge diffuse a partire dalle 22.00 di sabato.
A causa di un albero caduto in carreggiata è al momento chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, la strada statale 45 della Val Trebbia nei pressi di Rovegno.
Il traffico viene deviato in loco dal km 49 e il km 50 della statale.
Sul posto è presente Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.
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