Magliette del Genoa contraffatte, due imprenditori genovesi denunciati: sequestrate migliaia di etichette e accessori

Genova. A seguito di una operazione di indagine in contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione, i Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Genova hanno denunciato due imprenditori locali che riproducevano, senza averne diritto, il marchio del “Genoa Cricket and Football Club” e del “Genoa Calcio Femminile”.

L’attività commerciale diretta dagli imprenditori, oltre a produrre abbigliamento sportivo del proprio marchio registrato, poneva in vendita non solo etichette e gadget contraffatti di diverse squadre di calcio, ma anche merce riproducente il grifone emblema del “Genoa Cricket and Football Club”, che milita nella Lega Serie A. I due soggetti sono ritenuti, a vario titolo, responsabili di produzione e commercio di prodotti con segni falsi.

All’esito delle attività di perquisizione sono stati sequestrati migliaia di etichette e prodotti contraffatti, oltre a numerosissimi altri capi di abbigliamento privi di emblemi, pronti per essere etichettati. Posti sotto sequestro anche i macchinari utilizzati per produrre la merce, quali termopresse e stampanti a plotter.

“Solo negli ultimi mesi i militari della Compagnia Pronto Impiego hanno segnalato alle competenti Autorità oltre 45 soggetti, titolari di altrettante ditte individuali, per aver messo in vendita prodotti non sicuri o contraffatti, rilevando in alcuni casi illeciti concernenti il Codice del Consumo e la normativa sulla sicurezza dei giocattoli – si legge nella nota della Guardia di Finanza – Molti di questi interventi sono stati eseguiti nel centro storico di Genova, uno dei più estesi d’Europa, che affronta una complessa rete di criticità legate al degrado urbano e alla sicurezza”