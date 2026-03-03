Lucilla Show, la magia della Fatina del Sole arriva a Genova l’8 marzo

Genova. Genova si prepara a vivere un pomeriggio di grande festa. In occasione della Giornata internazionale della donna, il Palateknoship ospiterà domenica 8 marzo 2026, alle ore 18.00, il Lucilla Show, un evento pensato per coinvolgere i più piccoli e le loro famiglie in un’esperienza immersiva tra musica, colori ed emozioni.

La protagonista indiscussa della giornata sarà la Fatina del Sole, celebre star del web, che porterà sul palco la sua energia contagiosa. Lo spettacolo è stato ideato come un momento interattivo dove i bambini non si limiteranno a guardare, ma saranno parte integrante dell’esibizione: canteranno, balleranno e prenderanno parte alle storie proposte.

La giornata riserva inoltre una sorpresa speciale: a esibirsi insieme a Lucilla ci sarà l’Alman Kids Crew, il giovane e talentuoso corpo di ballo genovese nato dalla collaborazione tra la casa produttrice Alman Kids e la Scuola d’arte e spettacolo Arti’s. Guidate dai maestri Francesco Gerbi e Martina Pozzo, le giovani promesse della danza — note al pubblico digitale per il successo del video “Il ballo dell’orango” — porteranno in scena tutto il talento del territorio ligure.

Per chi desidera rendere l’esperienza ancora più memorabile, al termine del live sarà possibile partecipare a un meet & greet con Lucilla, previa prenotazione online, per scattare una foto ricordo. I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma Ticketone.