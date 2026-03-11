Lo Spezia Calcio scende in campo per la Gigi Ghirotti con Stelle nello Sport

Dopo la brillante vittoria per 4-2 ottenuta contro il Monza, lo Spezia Calcio affianca Stelle nello Sport in una speciale sessione dell’Asta benefica su Memorabid dedicata alla Fondazione Ghirotti ETS.

Il difensore Giuseppe Aurelio e il centrocampista Filippo Bandinelli hanno iscritto il loro nome nel tabellino dei marcatori dell’ultimo e determinante successo per rilanciare gli aquilotti in classifica. Insieme a loro, anche il portiere Boris Radunovic, il difensore Ales Mateju, i centrocampisti Francesco Cassata, Christian Comotto, Mattia Valoti Luca Vignali l’attaccante Giuseppe Di Serio compongono la speciale formazione spezzina pronta a scendere in campo per questa importante mission benefica. Nove aquilotti pronti a decollare a sostegno di una causa importante.

Un’occasione unica per tutti i sostenitori dello Spezia Calcio per aggiudicarsi la maglia autografata dei propri beniamini. C’è tempo sino al 16 marzo per formulare la propria offerta e aggiudicarsi uno o più di questi nove cimeli direttamente sulla piattaforma www.memorabid.com/stellenellosport

Stelle nello Sport sostiene dal 2000 la Gigi Ghirotti, Fondazione che si occupa di assistenza socio-sanitaria di persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative: a domicilio e presso due Hospice a Genova. Alla Fondazione presieduta dal Prof. Franco Henriquet, sono stati donati ad oggi da Stelle nello Sport oltre 580.000 euro. L’Asta è dedicata al ricordo di Gian Luigi Corti, storico giornalista e dirigente sportivo, fondatore al fianco del figlio Michele del progetto Stelle nello Sport.

Lo Spezia Calcio è patrocinatore storico del progetto e da sempre è presente al Charity Event annuale organizzato da Stelle nello Sport per sostenere la Gigi Ghirotti. Una partnership preziosa che si rinnova in questa settimana speciale. La generosità dei tifosi degli Aquilotti potrà davvero fare la differenza.

Ecco le maglie all’asta questa settimana!

La maglia di Aurelio

La maglia di Bandinelli

La maglia di Cassata

La maglia di Comotto

La maglia di Di Serio

La maglia di Mateju

La maglia di Radunovic

La maglia di Valoti

La maglia di Vignali