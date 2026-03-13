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Episodio

Lo controllano ma lui reagisce male e aggredisce i poliziotti: arrestato 38enne genovese

A seguito della colluttazione, un agente ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in sessanta giorni, mentre il fermato è stato denunciato anche per il reato di oltraggio

controlli metropolitana polizia

Genova. Nell’ambito delle recenti attività di presidio del territorio, le forze dell’ordine hanno condotto una serie di verifiche mirate all’interno della stazione della metropolitana, concentrando l’attenzione sui flussi di passeggeri in transito nei pressi delle due uscite principali.

Nel corso di tali accertamenti gli agenti sono intervenuti in via Prè dove hanno proceduto all’arresto di un cittadino italiano di 38 anni. L’uomo, fermato per un ordinario controllo di identificazione, avvrebbe reagito con violenza nei confronti degli operatori di Polizia. A seguito della colluttazione, un agente ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in sessanta giorni, mentre il fermato è stato denunciato anche per il reato di oltraggio.

L’indagato deve ora rispondere delle accuse di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

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