Lite col compagno all’uscita da scuola, 12enne al Gaslini con un trauma cranico

Genova. Uno studente di 12 anni è stato portato all’ospedale Gaslini dopo essere rimasto ferito durante una lite con un compagno di scuola.

È successo poco prima delle 14, finite le lezioni, in via Carlo Rolando, a Sampierdarena.

I due ragazzini si sono messi a litigare per questioni scolastiche e hanno iniziato a picchiarsi. Uno dei due è caduto e ha battuto la testa, ed è stata dunque chiamata un’ambulanza.

Il ragazzino è stato accompagnato in codice giallo in ospedale, sul posto è arrivata la polizia per ricostruire l’accaduto.