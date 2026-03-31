Lite nel centro di accoglienza per minori di via Berghini: 16enne preso a ginocchiate in faccia

Genova. Violenta lite questo pomeriggio nel centro di accoglienza per minori di via Berghini.

E’ successo intorno alle 16 e trenta e ha coinvolto due 16enni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e due ambulanze della Squadra Emergenza. Uno dei giovanissimi coinvolti ha riportato un trauma facciale e un sospetto trauma cranico dopo essere stato colpito con pugni e una ginocchiata in faccia e diversi ematomi ed escoriazioni. E’ stato portato in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova.

L’altro aveva solo un’escoriazione ed è stato accompagnato in codice verde per essere medicato.