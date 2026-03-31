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Lite nel centro di accoglienza per minori di via Berghini: 16enne preso a ginocchiate in faccia

E' successo nel pomeriggio di oggi, sul posto anche le forze dell'ordine

squadra emergenze

Genova. Violenta lite questo pomeriggio nel centro di accoglienza per minori di via Berghini.

E’ successo intorno alle 16 e trenta e ha coinvolto due 16enni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e due ambulanze della Squadra Emergenza. Uno dei giovanissimi coinvolti ha riportato un trauma facciale e un sospetto trauma cranico dopo essere stato colpito con pugni e una ginocchiata in faccia e diversi ematomi ed escoriazioni. E’ stato portato in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova.

L’altro aveva solo un’escoriazione ed è stato accompagnato in codice verde per essere medicato.

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