Iniziativa

“Lilt for women nastro rosa”, sindaca Salis e consigliere comunali aderiscono alla campagna sulla prevenzione

L'ambulatorio mobile, dove sarà possibile effettuare visite senologiche gratuite, resterà davanti a Palazzo Tursi fino alle 18

Genova. La sindaca di Genova, insieme all’assessora all’Urbanistica e alle consigliere comunali, tra le quali la delegata alle Politiche giovanili, hanno aderito alla campagna di prevenzione “LILT for women – Nastro rosa” che, in occasione della Giornata internazionale della donna, offrirà visite senologiche gratuite nell’ambulatorio mobile che per oggi sarà posizionato davanti a Palazzo Tursi.
“È un giorno simbolico per puntare l’attenzione sulla prevenzione, uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute e per prenderci cura di noi – ha dichiarato la sindaca – abbiamo sostenuto e voluto un’iniziativa così importante insieme a LILT per offrire visite gratuite e sensibilizzare le donne di tutte le età a fare prevenzione. Siamo al lavoro per proporre altri appuntamenti aperti a un pubblico sempre più ampio: pensiamo che la prevenzione sia un aspetto cruciale che la pubblica amministrazione deve mettere in campo in ogni forma possibile per prendersi cura al meglio della cittadinanza”.
Un’unione di forze e intenti tra LILT e Comune di Genova per portare la prevenzione oncologica direttamente tra le strade e gli uffici della città. L’iniziativa si inserisce nelle attività di prevenzione per la donna e conferma l’impegno congiunto delle istituzioni genovesi nel rendere la prevenzione un diritto concreto e accessibile, non soltanto un principio.
