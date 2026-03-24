Liguria promossa per il target Pnrr sui centri per l’impiego. Ferro: “Traguardo e nuove opportunità per i cittadini”

Genova. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha indicato la Liguria tra le 11 regioni italiane che hanno contribuito al raggiungimento del primo target nazionale previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e Coesione”.

In particolare, Regione Liguria ha completato con successo tutte le attività previste dal Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego (CPI), raggiungendo il 100% degli obiettivi in tutti e 13 i centri presenti sul territorio regionale.

“Questo traguardo – sottolinea la vicepresidente e assessore alle Politiche dell’Occupazione Simona Ferro – rappresenta un passo significativo nel rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro, con l’obiettivo di migliorare l’occupabilità dei cittadini e supportare le imprese che cercano nuove figure professionali”.

Nel dettaglio, il risultato riguarda le principali linee di intervento previste dal programma: la formazione degli operatori, finalizzata al rafforzamento delle competenze del personale; il potenziamento dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro (OML), per una più efficace analisi dell’incontro tra domanda e offerta; lo sviluppo dei sistemi informativi, per una gestione più efficiente e integrata dei dati; e il rafforzamento della comunicazione dei servizi dei CPI, per rendere più accessibili le opportunità a cittadini e imprese.

“I Centri per l’Impiego della Liguria – aggiunge Ferro – sono oggetto dal 2021 di un imponente piano di riqualificazione da 30 milioni di euro, di cui oltre 11 milioni destinati all’ammodernamento delle sedi. Gli interventi realizzati hanno notevolmente migliorato la qualità dei servizi offerti e, insieme alla preparazione e all’impegno dei nostri uffici regionali, hanno senz’altro contribuito al raggiungimento dei target fissati dal Governo nell’ambito della Missione 5 del PNRR”.