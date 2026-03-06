Liguria Digitale, per i delegati sindacali Fiom Cgil fa il pieno di preferenze

Genova. Si sono concluse ieri le elezioni dei delegati sindacali in Liguria Digitale, azienda in house della Regione Liguria specializzata nei servizi di Information Tecnology.
La Fiom Cgil si impone come primo sindacato con 199 preferenze su 367 voti validi, pari al 54,22%, ottendendo quindi la maggioranza assoluta dei voti, quasi raddoppiando il risultato ottenuto alle precedenti elezioni. La Fiom elegge quindi tre delegati nella Rappresentanza Sindacale Unitaria.
“Un risultato importante che afferma la Fiom come primo sindacato nella più grande azienda di informatica di Genova – si legge nella nota stampa di Fiom Cgil – oltre a confermare un’attenzione specifica del sindacato genovese verso la rappresentanza di ingegneri e tecnici nel settore metalmeccanico. Un risultato positivo per l’oggi e in prospettiva”