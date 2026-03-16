Ligorna sempre in testa in Serie D, Saracco: “Tutta Genova simpatizza per noi. Oggi il giorno più bello della mia presidenza”

0-0 tra Ligorna e Vado e tutto invariato in classifica. Lo scontro diretto non avvicina i genovesi al titolo né ribalta il campionato, ma si rimane con il +1 della formazione di mister Pastorino. Il risultato ha tradito le occasioni viste in campo, che sono state diverse. Il primo tempo è di lotta con due grandi opportunità, una per parte. Il primo brivido del match è il palo di Vuthaj, gran tiro a giro su cui Bellocci non riesce ad arrivare. La riposta vadese con Ciccone che sgasa, va sul fondo e mette al centro per Abonckelet. Colpo a botta sicura sul primo palo parato da Rodriguez. Anche nella ripresa due chance clamorose per parte: Vuthaj per il Ligorna dopo un contropiede e Alfiero per il Vado ha mancato il gol da due passi. Come detto quindi in classifica non cambia nulla: Ligorna 60 e Vado 59. Qui il resoconto minuto per minuto del match.

Nel post partita è intervenuto il presidente Alberto Saracco che ha commentato così la partita: “La squadra ha approcciato bene, significa che la partita è stata preparata nel modo corretto. Contro una squadra forte e con individualità importanti come il Vado questo era l’unico modo per non subire la gara. È stata una partita tirata, il gol poteva arrivare fino all’ultimo secondo. Soprattutto nel primo tempo, ma anche nella ripresa, abbiamo avuto le nostre occasioni. Siamo venuti in casa di una squadra forte e abbiamo detto la nostra“.

Primo posto inatteso, ma si sta cominciando la preparazione all’eventuale Serie C come afferma Saracco: “Visto che all’inizio pochi credevano in noi, me la sto godendo come una favola. Nel mentre stiamo cercando di capire se dovesse esserci il salto in Serie C come poterlo gestire, ma abbiamo le idee abbastanza chiare“. Il passaggio in terza serie permetterebbe anche il passaggio di stadio, con il trasferimento alla Sciorba. Per una squadra che punta molto sugli esterni, e che ultimamente sta faticando in casa, sarebbe un grande vantaggio: “In realtà prima delle ultime tre partite le avevamo vinte tutte in casa. Però è vero che con noi tante squadre cercano di difendersi e quindi ci sono ancora meno spazi. Probabilmente la Sciorba ci darebbe dei vantaggi, ma ora dobbiamo adattarci“.

Tornando sulla preparazione alla partita, il presidente ha visto una squadra leggera: “Ho visto la rifinitura del sabato e i più nervosi erano i dirigenti. La squadra era serena nonostante alcune defezioni, questo è un grande gruppo. Soprattutto i giovani stanno marciando forte”. Del resto la serenità è una componente che l’ambiente Ligorna ha dall’inizio di questa stagione: “Di essere così in alto non me l’aspettavo anche perché abbiamo costruito la squadra nel tempo. Però questo ci ha portato leggerezza. L’unica cosa che abbiamo chiesto era il massimo impegno e c’è sempre stato, come dimostrano i risultati”.

Nessun gol ma il match del Chittolina è stato comunque una festa per il Ligorna. Dichiara infatti Saracco: “La ciliegina sulla torta sarebbe stata la vittoria, perché era un giorno veramente importante. Come seguito ed entusiasmo è il giorno più bello della mia presidenza“. Il presidente poi conclude parlando di come la città di Genova stia percependo la cavalcata della squadra: “Tutta Genova tifa per il Ligorna? Direi proprio di sì. Anche in giro per la città sembra che ci sia qualcosa di nuovo e speriamo che continui”.