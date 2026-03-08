“Le voci delle donne”, il nuovo format editoriale di Regione Liguria per raccontare tutto l’anno le storie di emancipazione e successo

Genova. In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026, Regione Liguria lancia “La Voce delle Donne – un anno di storie al femminile”, un nuovo format editoriale che si sviluppa lungo l’intero arco dell’anno: 12 interviste ad altrettante donne liguri, o strettamente legate alla Liguria, protagoniste in ambito lavorativo, sociale, culturale e sportivo. L’obiettivo è raccontare, attraverso le loro storie, il contributo delle donne liguri alla crescita del territorio, valorizzando modelli positivi e promuovendo una narrazione contemporanea delle pari opportunità. Il progetto si sviluppa come un video podcast, pensato per essere distribuito sia in versione integrale sia in pillole brevi sui canali digitali della Regione Liguria. Ogni episodio sarà condotto dalla giornalista Rosanna Piturru.

“Con questa nuova iniziativa vogliamo valorizzare il talento e la forza delle donne attraverso un format che non si esaurisca nella ricorrenza dell’8 marzo, ma che accompagni tutto l’anno, collegandosi anche ad alcuni momenti particolarmente significativi del calendario ligure – spiega il vicepresidente della Regione Liguria con delega alle Pari Opportunità Simona Ferro –. Vogliamo dare spazio alla voce autentica di donne che, in diversi settori, contribuiscono ogni giorno a dare valore e prestigio al nostro territorio: imprenditrici, artiste, scienziate, sportive, ciascuna con una storia unica, capace di diventare fonte di ispirazione per le donne di domani. Per questo il format è pensato anche per i social, così da raggiungere e coinvolgere le nuove generazioni”.

Protagonista della prima puntata è Ilaria Sacchitelli, presidente di Sofia Nel Cuore. La Fondazione è nata per volontà della sorella Sofia Sacchitelli, la studentessa genovese di Medicina scomparsa a 23 anni a causa di un raro angiosarcoma cardiaco. In tre anni ha raccolto oltre 500 mila euro, di cui 200 mila destinati all’Italian Sarcoma Group. Parte dei fondi ha contribuito alla realizzazione del nuovo laboratorio di Terapie Cellulari Sperimentali presso il Centro di Biotecnologie Avanzate del Policlinico San Martino, inaugurato a febbraio e intitolato proprio a Sofia. La prima puntata sarà pubblicata alla fine del mese, in occasione del terzo anniversario della sua scomparsa.