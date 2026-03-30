Lavoro portuale, flessibilità e diritti: il convegno alla Sala Chiamata

Genova. Si parla di lavoro portuale, martedì 31 marzo, alle ore 10, nella Sala Chiamata con l’iniziativa “Lavoro portuale, bene comune. L’importanza dell’articolo 17”, promossa dalla Filt Cgil nazionale insieme alle articolazioni liguri e genovesi del sindacato.

Al centro dell’incontro c’è l’articolo 17 della legge 84/94, norma che disciplina il cosiddetto “pool di manodopera” nei porti, cioè il sistema di lavoratori impiegati a supporto delle imprese terminalistiche per far fronte ai picchi di attività. Un meccanismo considerato strategico per garantire efficienza e continuità operativa, ma anche oggetto di confronto sindacale per le implicazioni su diritti, stabilità occupazionale e qualità del lavoro.

Ad aprire i lavori, presieduti dalla segretaria generale Filt Cgil Liguria Laura Andrei, saranno i saluti istituzionali del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, della sindaca di Genova Silvia Salis, del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli e del presidente di Assoporti Roberto Petri.

Seguiranno l’introduzione del segretario nazionale Filt Eugenio Stanziale e l’analisi tecnica affidata ad Andrea Appettecchia, con un focus sullo stato del settore logistico-portuale. Atteso anche l’intervento del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, che porterà il punto di vista del governo su una materia cruciale per la competitività del sistema Paese.

Il cuore dell’iniziativa sarà la tavola rotonda dedicata proprio all’articolo 17, intitolata “Lavoro, diritti, competitività. Il pool di manodopera come bene comune del sistema portuale italiano”. A confrontarsi saranno, tra gli altri, il segretario generale Filt Cgil Stefano Malorgio, il console della Culmv “Paride Batini” Antonio Benvenuti, insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria del comparto portuale e logistico.