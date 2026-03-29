“Lavoro portuale bene comune”, martedì l’appuntamento della Filt Cgil alla Sala Chiamata

Genova. Nell’ambito di una serie di iniziative organizzate dalla Filt Cgil nazionale sul lavoro portuale, martedì 31 marzo, alle ore 10, a Genova, presso la Sala Chiamata del Porto si terrà l’iniziativa “Lavoro portuale, bene comune. L’importanza dell’articolo 17“.

L’appuntamento, organizzato insieme alla Filt della Liguria e di Genova, è un’occasione per affrontare il tema degli articoli 17 della Legge 84/94 e ragionare sul lavoro nei porti e sull’equilibrio tra flessibilità e diritti.

L’iniziativa, presieduta da Laura Andrei, segretaria generale della Filt Cgil Liguria, sarà aperta dai saluti del Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, della sindaca di Genova Silvia Salis, del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli e dal presidente di Assoporti, Roberto Petri.

Dopo i saluti segue l’introduzione del segretario nazionale Filt Eugenio Stanziale, l’analisi tecnica del settore di Andrea Appettecchia, responsabile Osservatorio Logistica e Trasporto Merci di Isfort ed il contributo del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi.

Al centro dell’iniziativa una tavola rotonda dal titolo “L’articolo 17 della Legge 84/94: lavoro, diritti, competitività. Il pool di manodopera come bene comune del sistema portuale italiano”, moderata da Alberto Ghiara, giornalista del Secolo XIX, a cui partecipano Stefano Malorgio Segretario Generale Filt Cgil; Antonio Benvenuti Console Culmv ‘Paride Batini’, Luca Grilli, Presidente ANCIP, Alessandro Ferrari Assiterminal; Uniport e Agostino Gallozzi Assologistica.

L’iniziativa vedrà le conclusioni del segretario generale della Filt Cgil, Stefano Malorgio.