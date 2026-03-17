Lavori sulla rete idrica in porto: banchine “a secco” per una giornata

Genova. Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno Giovedì 19 Marzo 2026 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova: Calata Derna, Viale Africa nel tratto tra il Varco ponente Genova ed il torrente Polcevera, Terminal Messina, Vie limitrofe.
Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe, Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.
L’interruzione del servizio si rende necessaria per consentire la rimozione della tubazione idrica attualmente posizionata sul vecchio Ponte del Papa, oggetto di demolizione, e l’inserimento di una nuova valvola indispensabile alla messa in sicurezza e alla continuità del sistema di distribuzione.