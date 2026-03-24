Lavoratori Iit in sciopero, il corteo nel centro di Genova: “Contratto subito per la ricerca”

Genova. Sciopero dei lavoratori dell’Istituto italiano di tecnologia (Iit) questa mattina a Genova per chiedere il rinnovo del contratto, contro il precariato e l’esternalizzazione delle attività di ricerca. Alcune centinaia i manifestanti che hanno aderito al presidio di protesta davanti alla Prefettura di Genova convocato dalla rappresentanza sindacale unitaria, Flc Cgil e Usb muovendosi in corteo per le vie del centro città.

‘Contratto subito’: è la scritta sullo striscione d’apertura della manifestazione. “La mobilitazione nasce dalla richiesta di adeguamento salariale e pone una questione più ampia: che valore dà il nostro Paese alla Ricerca e al futuro delle politiche pubbliche per l’innovazione? – spiegano i sindacati in un volantino – La proposta di aumento irrisoria avanzata dalla Fondazione Iit non è lontanamente sufficiente per recuperare la perdita salariale accumulata in anni di mancata rivalutazione economica e perciò le retribuzioni di molte figure professionali dell’Istituto, come tecnici, amministrativi, ricercatori e personale di supporto, restano tra le più basse se confrontate con quelle di analoghe istituzioni scientifiche europee”.

“Esiste poi la questione strutturale della diffusione del lavoro precario: – denunciano – molti lavoratori e lavoratrici che contribuiscono stabilmente alle attività scientifiche dell’Iit hanno contratti temporanei che non garantiscono né prospettive di stabilità né adeguate tutele. La situazione incide anche sulla qualità stessa della ricerca, che ha bisogno di continuità, competenze consolidate e investimenti di lungo periodo. Invece, circa il 30% del personale contrattualizzato è a tempo determinato. A ciò si aggiunge un fenomeno che negli ultimi anni sta assumendo dimensioni sempre più rilevanti: l’esternalizzazione di attività e competenze con il rischio di svuotare l’istituto di competenze, lavoro stabile e qualificato”.