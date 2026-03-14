“Lanterna, luce dei liguri nel mondo”: la missione della Regione prosegue in Cile

Genova. Prosegue la missione istituzionale di Regione Liguria in Sud America nell’ambito del progetto “Lanterna – Luce dei liguri nel mondo”. Nella giornata di ieri, venerdì 13 marzo, l’assessore regionale all’Emigrazione Paolo Ripamonti è stato impegnato in Cile, tra Santiago e Valparaíso, per una serie di incontri istituzionali e appuntamenti con la comunità italiana e ligure.

La mattinata si è aperta a Santiago con la visita all’Ambasciata d’Italia, dove l’assessore ha incontrato l’ambasciatrice Valeria Biagiotti. Un incontro che ha permesso all’assessore di donare la bandiera di Regione Liguria. La visita è proseguita allo Stadio Italiano di Santiago, realtà storica della collettività italiana. Qui Ripamonti ha incontrato i rappresentanti della comunità italiana e dell’Associazione Ligure del Cile.

“A Santiago del Cile abbiamo avuto un confronto molto proficuo con l’ambasciatrice – dichiara l’assessore regionale all’Emigrazione Paolo Ripamonti – durante il quale abbiamo parlato approfonditamente del progetto ‘Lanterna – Luce dei liguri nel mondo’, che vuole rafforzare il legame tra la Liguria e le comunità liguri all’estero. Successivamente ci siamo recati allo Stadio Italiano di Santiago, un luogo fortemente rappresentativo dell’italianità dove sono presenti tutte le regioni italiane e dove la comunità si ritrova per attività sportive, culturali e momenti di convivialità tra italiani e discendenti di italiani. Anche qui abbiamo incontrato la comunità ligure, condividendo un momento importante che rafforza il ponte tra la Liguria e i nostri concittadini all’estero”.

“Le regioni rappresentano una parte fondamentale dell’identità italiana: non si può comprendere l’Italia senza la ricchezza dei suoi territori. Le visite istituzionali delle Regioni nei Paesi dove sono presenti comunità di origine italiana sono quindi molto importanti, perché permettono di rafforzare i legami con i connazionali all’estero e di sviluppare collaborazioni sul piano culturale, sociale ed economico. In questo senso la visita dell’assessore Ripamonti contribuisce a consolidare i rapporti tra la Liguria e la comunità italiana in Cile, dove una parte significativa della presenza italiana è di origine ligure”. Queste le parole di Nello Gargiulo, consigliere del Consiglio generale degli italiani all’estero (Cgie) per il Cile.

“La visita dell’assessore Ripamonti è stata molto importante per noi – ha dichiarato Enrique Ravizza Colombara, gerente generale dello Stadio Italiano di Santiago – Accogliere rappresentanti delle istituzioni italiane allo Stadio Italiano è sempre motivo di grande orgoglio, perché questo luogo rappresenta un punto di riferimento per la comunità italiana in Cile e per tutti coloro che mantengono un forte legame con l’Italia. Qui cerchiamo ogni giorno di custodire e valorizzare la cultura e le tradizioni italiane, mantenendo vivo il rapporto con il Paese d’origine”.

Nel pomeriggio la missione si è spostata a Valparaíso, città storicamente legata alla presenza italiana e ligure, documentata già a partire dall’Ottocento con una significativa presenza genovese. Nel corso della visita l’assessore ha incontrato Nicole Galdames, direttrice dello Sviluppo economico e della Cooperazione internazionale del Comune di Valparaíso, con la quale sono state approfondite possibili opportunità di collaborazione.

La giornata è poi proseguita con la visita alla Pompa Italia, dove Ripamonti ha incontrato il direttore Ezio Passadore, i dirigenti dei Vigili del Fuoco di Valparaíso e rappresentanti della comunità italiana e dell’Associazione Ligure. A Valparaíso nel 1858 fu fondata la Sesta Compagnia “Cristoforo Colombo”, considerata la prima compagnia di vigili del fuoco fondata da immigrati in America. La visita si è conclusa al Parco Italia, dove è prevista l’installazione del monumento alla Lanterna dei Liguri nel Mondo, simbolo del legame tra la Liguria e i liguri all’estero.