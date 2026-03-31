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Il podcast

La voce delle donne, online la prima puntata del vodcast di Regione Liguria

Ospite del primo episodio è Ilaria Sacchitelli, presidente della Fondazione Sofia nel Cuore

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Genova. È online, sul canale YouTube e sui canali social della Regione Liguria, la prima puntata del video podcast “La Voce delle Donne”, l’iniziativa regionale lanciata in occasione della Giornata Internazionale della Donna e pensata per celebrare, durante l’intero arco dell’anno, storie di forza, coraggio e talento al femminile. Ospite del primo episodio è Ilaria Sacchitelli, presidente della Fondazione Sofia nel Cuore.

“Sofia Sacchitelli, scomparsa a 23 anni a causa di un raro angiosarcoma cardiaco, è una donna straordinaria che ha davvero lasciato un segno profondo – spiega il vicepresidente di Regione Liguria e assessore alle Pari Opportunità Simona Ferro -. Con la sua Fondazione, che ha voluto creare quando era ancora in vita, è riuscita a trasformare una storia di grande dolore in un cammino di speranza e cura per molti giovani. Non potevamo che iniziare da qui, insieme alla sorella Ilaria, per dare il via a un format che racconta storie di coraggio, determinazione e resilienza al femminile.”

L’episodio completo è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=5NhPNWhIguc

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