La vicepresidente Ferro alla presentazione del quarto report dell’osservatorio Valore Sport

Genova. Il vicepresidente e assessore regionale allo Sport Simona Ferro ha partecipato oggi a Roma alla presentazione del quarto report dell’Osservatorio “Valore Sport” elaborato da The European House – Ambrosetti, documento che analizza lo stato dello sport in Italia attraverso l’elaborazione dei dati dell’Osservatorio statale Sport e Salute, del Coni, delle regioni e degli altri soggetti istituzionali competenti in materia.

Il report fotografa la situazione nazionale della pratica sportiva tenendo conto di diversi indicatori come il tasso di sedentarietà, la distribuzione e qualità degli impianti, gli investimenti pubblici e privati e mettendoli in relazione con i punti di forza e criticità dei diversi territori. Offre un quadro aggiornato e dettagliato utile alla programmazione delle politiche sportive.

“Si tratta di uno strumento estremamente prezioso – ha dichiarato Ferro – perché consente alle regioni di accedere a dati oggettivi per valutare l’efficacia delle azioni messe in campo localmente e individuare con maggiore precisione le priorità di intervento. Conoscere in modo puntuale i punti di forza e di debolezza dei singoli territori è fondamentale per costruire politiche sempre più mirate e capaci di rispondere ai bisogni reali delle comunità”.