“La storia in piazza” al via il 26 marzo a Palazzo Ducale, focus su naturale e innaturale

Genova. Prende il via domani, giovedì 26 marzo, a Palazzo Ducale la 15esima edizione de La storia in piazza, il festival di divulgazione e approfondimento di tematiche storiche che proseguirà fino a domenica 29 marzo.

Il focus di quest’anno è “Naturalmente: naturale e innaturale nella storia“. Nel corso della quattro-giorni storici e studiosi ragioneranno su due termini – naturale e innaturale, appunto – che, dall’antichità ad oggi, ricorrono costantemente nel discorso politico, scientifico, giuridico e religioso, assumendo significati e valori anche molto diversi tra loro.

Al mattino, come di consueto, prologo per le scuole con la presenza alle ore 10.15 nella Sala del Maggior Consiglio dell’antropologo e scrittore Marco Aime (lectio dal titolo “Il corpo innaturale”, una riflessione sul confine, tutt’altro che stabile, tra naturale e innaturale) e, a seguire, l’attore, autore e regista teatrale, noto per il suo teatro civile e di narrazione, Marco Paolini racconterà, attraverso storie di fiumi, rive e argini, come l’uomo abbia plasmato e trasformato il paesaggio, intrecciando memoria storica e riflessione sul rapporto tra natura e intervento umano.

La storia in piazza è un appuntamento che si distingue per la capacità di coinvolgere personalità di primo livello, tra storici, accademici, intellettuali, molti anche internazionali, e di dare forma a un palinsesto articolato che attraversa vari campi del sapere, dalla storia alla sociologia fino all’arte, per svelare le storia e le sue trame, più o meno note.

Dopo lo spettacolo “Save the last dance for me”, nella Sala del Minor Consiglio alle ore 16 (in collaborazione con Fondazione Luzzati Teatro della Tosse – Resistere e Creare – Rassegna internazionale di danza – Ingresso su prenotazione: https://teatrodellatosse.it/), l’apertura “ufficiale” della rassegna sarà affidata a Carlotta Sorba – curatrice de “La Storia in Piazza” insieme a Emmanuel Betta – che alle ore 18 nella Sala del Maggior Consiglio parlerà de “La sfera pubblica è innaturale per le donne“. Dagli albori della democrazia moderna, la sfera pubblica è sempre appartenuta agli uomini, quasi che l’uomo fosse un animale politico e la donna un animale domestico. Con l’aiuto di una voce attoriale si dimostrerà come questa idea cresca e si consolidi nel pensiero intellettuale e nel senso comune rendendo la battaglia successiva di emancipazioniste e suffragiste particolarmente ardua e complessa.

Alle ore 19 poi Telmo Pievani, filosofo della scienza e saggista, terrà una lectio sul tema “Siamo tutti contro-natura” in cui svilupperà il concetto di natura come cambiamento, diversità e ambivalenza, dimostrando come il confine tra ordine “naturale” e “contro-natura” sia in realtà un mito da sfatare partendo proprio dai dati evoluzionistici e biologici.

Alle ore 20.45 presso il Monastero di Santa Chiara andrà in scena lo spettacolo “Gloriosus Franciscus – Il Cantico delle Creature“, con lo storico Antonio Musarra & Anonima Frottolisti. Si tratta di una rilettura musicale e non solo del capolavoro di Francesco. La musica e il Francescanesimo, fin dalle origini, vivono un legame profondo: l’ars musica, teorica e pratica, diventa strumento essenziale per diffondere gli ideali di San Francesco d’Assisi e del suo Ordine.

Info e biglietti https://www.musicaround.org/la-voce-e-il-tempo/