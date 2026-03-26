Genova. È iniziata giovedì a Palazzo Ducale la XV edizione di “La storia in piazza”, il festival di divulgazione e approfondimento di tematiche storiche che proseguirà fino a domenica 29 marzo. Il focus di quest’anno è “Naturalmente: naturale e innaturale nella storia“.

La rassegna è partita ufficialmente alle 18 con la conferenza di Carlotta Sorba, curatrice della Storia in Piazza insieme a Emmanuel Betta, ma le attività del mattino sono state riservate a 3.500 ragazzi e ragazze, che hanno partecipato ai laboratori didattici, ai progetti speciali Hackathon e Ludoteca Storica, al flashmob in piazza Matteotti, alle tante animazioni e alle conferenze dei curatori della rassegna Emanuel Betta e Carlotta Sorba, dell’antropologo e scrittore Marco Aime e dell’attore, autore e regista teatrale, Marco Paolini.

La Storia in Piazza, il programma di venerdì 26 marzo

Il programma dedicato alle scuole proseguirà venerdì mattina con i laboratori e le conferenze di Telmo Pievani (ore 9 nella Sala del Maggior Consiglio) e, a seguire di Carlotta Sorba, di Michelangelo Genone e Amedeo Feniello e Paolo Ferri, con accompagnamento musicale di Carlo Mascilli Migliorini.

Sempre venerdì alle 20.30 al Teatro Carlo Felice ci sarà lo storico Alessandro Barbero in dialogo con Antonio Musarra su San Francesco. La conferenza è organizzata in collaborazione con Fondazione Teatro Carlo Felice nell’ambito di “Genova per San Francesco: musica, arte e spiritualità” per la Celebrazione dell’VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

I professori Alessandro Barbero e Antonio Musarra saranno disponibili a partire dalle 18.30 nel foyer del Teatro per firmare copie dei loro recenti volumi dedicati alla vita del Santo.

Al mattino il Teatrino di Palazzo Ducale ospiterà “Ricerche in corso“: dottorande e dottorandi in Scienze storiche presenteranno i propri studi. L’appuntamento è organizzato con European University Insitute EUI – Firenze. Tra le conferenze di domani da segnalare gli appuntamenti in Sala Liguria alle ore 17 e alle ore 18 dedicati alla Lituania, organizzati insieme all’Istituto di Cultura Lituano e Ambasciata della Repubblica di Lituania in Italia. Saranno presenti S.E. Ambasciatrice della Repubblica Lituana in Italia Dalia Kreivienė e Laura Gabrielaitytė-Kazulėnienė, Cultural Attaché in Italy Lithuanian Culture Institute.

Alle ore 15 Giuliano Milani parlerà nell’Archivio Storico dei peccati contro natura in Dante e nelle tradizioni medievali e alle ore 16 la Sala del Minor Consiglio ospiterà la lectio di Benno Bastian Gammerl sul tema “Naturali, raffinate e altre forme d’amore queer nella Germania contemporanea”. Conferenza di Matteo Battistini e Lorenzo Costaguta sulla questione della razza negli Stati Uniti con un raffronto tra la storia e l’attualità alle ore 18 nella Sala del Maggior Consiglio e poi molto altro, dalle teorie del complotto da affrontare come fenomeno naturale oppure come condizione culturale al senso della Natura nella cultura cinese.