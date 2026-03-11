  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Vetrina

La sindaca Salis al Mipim di Cannes, focus sulla riqualificazione degli impianti sportivi

"Per Genova essere presenti qui significa raccontare una città che guarda al futuro"

stadio luigi ferraris

Genova. “Il Mipim uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati allo sviluppo urbano, al real estate e agli investimenti nelle città. Per Genova essere presenti qui significa raccontare una città che guarda al futuro e che vuole dialogare con investitori e partner privati per costruire progetti capaci di mettere sempre al centro il benessere dei quartieri e dei cittadini”. Lo ha dichiarato la sindaca di Genova Siliva Salis al termine della giornata in cui ha visitato il Mipim di Cannes e partecipato ai due panel “Healthy Cities, Healthy Assets: The Future of Sports Venues in Genova” e “Italy 2026: Cities as Platforms for Investment and Innovation”.

“Durante questa giornata – ha proseguito la sindaca – abbiamo presentato alcuni degli strumenti e delle strategie su cui stiamo lavorando per rendere Genova sempre più attrattiva. A partire dalla Genoa Business Unit, una struttura del Comune nata per accompagnare e facilitare il percorso di chi vuole investire in città, sia che si tratti di realtà locali sia di interlocutori nazionali o internazionali. Abbiamo parlato di rigenerazione urbana, di infrastrutture e di nuovi progetti di sviluppo che partono anche dalla leva dello sport: dalla riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris al futuro del Carlini, fino allo sviluppo dello Sport Park sulle alture della città e al progetto Sport Senior, già avviato lo scorso autunno”.

“Abbiamo inoltre affrontato il tema dello student housing – ha concluso Salis –, una sfida importante per una città che ha una grande università e che vuole rafforzare sempre di più la propria vocazione di città universitaria, offrendo servizi e opportunità alle ragazze e ai ragazzi che scelgono di studiare a Genova e, sempre più spesso, di restare a vivere e lavorare qui. Il Mipim è il luogo dove le città si incontrano, costruiscono relazioni e immaginano nuovi progetti. Per Genova essere qui significa continuare a sviluppare opportunità che rafforzino il ruolo della città e migliorino la qualità della vita di chi la vive ogni giorno”.

Infine, durante la giornata, la sindaca ha avuto alcuni incontri con investitori privati per discutere di progetti e prospettive future riguardanti la città.

Il Mipim-Marché international des professionnels de l’immobilier, la principale fiera internazionale dedicata al real estate, in programma al Palazzo dei Festival e dei Congressi di Cannes fino a venerdì 13 marzo, vede la partecipazione del Comune di Genova con un desk dedicato presso lo stand dell’ICE – Italian Trade Agency.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.