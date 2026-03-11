La sindaca Salis al Mipim di Cannes, focus sulla riqualificazione degli impianti sportivi

Genova. “Il Mipim uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati allo sviluppo urbano, al real estate e agli investimenti nelle città. Per Genova essere presenti qui significa raccontare una città che guarda al futuro e che vuole dialogare con investitori e partner privati per costruire progetti capaci di mettere sempre al centro il benessere dei quartieri e dei cittadini”. Lo ha dichiarato la sindaca di Genova Siliva Salis al termine della giornata in cui ha visitato il Mipim di Cannes e partecipato ai due panel “Healthy Cities, Healthy Assets: The Future of Sports Venues in Genova” e “Italy 2026: Cities as Platforms for Investment and Innovation”.

“Durante questa giornata – ha proseguito la sindaca – abbiamo presentato alcuni degli strumenti e delle strategie su cui stiamo lavorando per rendere Genova sempre più attrattiva. A partire dalla Genoa Business Unit, una struttura del Comune nata per accompagnare e facilitare il percorso di chi vuole investire in città, sia che si tratti di realtà locali sia di interlocutori nazionali o internazionali. Abbiamo parlato di rigenerazione urbana, di infrastrutture e di nuovi progetti di sviluppo che partono anche dalla leva dello sport: dalla riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris al futuro del Carlini, fino allo sviluppo dello Sport Park sulle alture della città e al progetto Sport Senior, già avviato lo scorso autunno”.

“Abbiamo inoltre affrontato il tema dello student housing – ha concluso Salis –, una sfida importante per una città che ha una grande università e che vuole rafforzare sempre di più la propria vocazione di città universitaria, offrendo servizi e opportunità alle ragazze e ai ragazzi che scelgono di studiare a Genova e, sempre più spesso, di restare a vivere e lavorare qui. Il Mipim è il luogo dove le città si incontrano, costruiscono relazioni e immaginano nuovi progetti. Per Genova essere qui significa continuare a sviluppare opportunità che rafforzino il ruolo della città e migliorino la qualità della vita di chi la vive ogni giorno”.

Infine, durante la giornata, la sindaca ha avuto alcuni incontri con investitori privati per discutere di progetti e prospettive future riguardanti la città.

Il Mipim-Marché international des professionnels de l’immobilier, la principale fiera internazionale dedicata al real estate, in programma al Palazzo dei Festival e dei Congressi di Cannes fino a venerdì 13 marzo, vede la partecipazione del Comune di Genova con un desk dedicato presso lo stand dell’ICE – Italian Trade Agency.