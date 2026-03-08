La Sampdoria entra in silenzio stampa dopo il ko di Frosinone: Gregucci e Foti vicini all’esonero?

La Sampdoria perde 3-0 contro il Frosinone ed esce malconcia dal Benito Stirpe. Un risultato che non permette repliche per quanto visto in campo, e il club prende alla lettera il noto modo di dire calcistico. Davanti ai microfoni in conferenza stampa infatti non si presenta nessuno e il club entra in silenzio stampa.
Il brutto stop dopo il pareggio fortunato contro la Juve Stabia non lascia spazio a nessun commento. L’ultima volta era successo dopo la sconfitta nel derby contro la Virtus Entella. Al termine di quel match l’esonero di Donati, che aveva portato proprio in panchina il duo attuale.
Le condizioni di salute di Gregucci avevano già di fatto allontanato l’allenatore dalla panchina, oggi non presente in trasferta. Nonostante questo, gli ultimi risultati arrivati avevano obbligato la squadra a fare risultato contro i ciociari o, quantomeno, a dimostrare di essere ancora sulla via dei risultati di un mese fa per continuare con il tandem Gregucci – Foti.
Se già prima della partita c’erano dubbi sul possibile prosieguo con loro, dopo la prestazione di oggi, la società sembra essere proiettata su altri profili. Il silenzio stampa è una grande prova di quello che potrebbe essere il futuro della guida tecnica blucerchiata, si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.