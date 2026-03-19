La Sampdoria cerca un vice a Lombardo: anche l’ex Diana tra i nomi

Genova. Nuove novità in casa Sampdoria. Da quello che risulta, sembra che la società sia al lavoro sull’area tecnica. Ma non per cercare un nuovo primo allenatore: il club vuole affiancare un vice a Lombardo in vista del finale di campionato.

Tra i nomi emersi in queste ore nella lista di profili papabili c’è quello di Aimo Diana, ex tecnico dell’Union Brescia (esonerato in Serie C) e giocatore blucerchiato tra il 2003 e il 2006. Come allenatore ha avuto altre esperienze, soprattutto in terza serie, con Reggiana (con cui ha raggiunto la promozione in B), Ferapisalò e Vicenza tra le altre. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità in merito.

Intanto questa mattina la squadra è rientrata da Carrara, dove ieri è avvenuta un’altra batosta all’interno di un’altra stagione nefasta. La classifica horror è il riflesso di un tunnel dal quale la Sampdoria sta avendo molta difficoltà ad uscirne. Domenica alle 17:15 la sfida all’Avellino dell’ex Genoa Ballardini: vedremo chi siederà vicino a “Popeye”.