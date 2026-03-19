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La situazione

La Sampdoria cerca un vice a Lombardo: anche l’ex Diana tra i nomi

Il club vuole dare un supporto a "Popeye" in vista del finale di stagione. Esperienze in Serie C per Diana

Sampdoria Vs Reggiana

Genova. Nuove novità in casa Sampdoria. Da quello che risulta, sembra che la società sia al lavoro sull’area tecnica. Ma non per cercare un nuovo primo allenatore: il club vuole affiancare un vice a Lombardo in vista del finale di campionato.

Tra i nomi emersi in queste ore nella lista di profili papabili c’è quello di Aimo Diana, ex tecnico dell’Union Brescia (esonerato in Serie C) e giocatore blucerchiato tra il 2003 e il 2006. Come allenatore ha avuto altre esperienze, soprattutto in terza serie, con Reggiana (con cui ha raggiunto la promozione in B), Ferapisalò e Vicenza tra le altre. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità in merito.

Intanto questa mattina la squadra è rientrata da Carrara, dove ieri è avvenuta un’altra batosta all’interno di un’altra stagione nefasta. La classifica horror è il riflesso di un tunnel dal quale la Sampdoria sta avendo molta difficoltà ad uscirne. Domenica alle 17:15 la sfida all’Avellino dell’ex Genoa Ballardini: vedremo chi siederà vicino a “Popeye”.

 

 

 

 

 

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