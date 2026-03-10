“La raccolta differenziata è un gioco di squadra”: Amiu incontro i cittadini al circolo Arci Pianacci

Genova. Giovedì 12 marzo, alle 17.30, presso il Salone del Circolo ARCI Pianacci (via della Benedicta 14), si terrà un interessante incontro, aperto a tutti, promosso da AMIU Genova, pensato per spiegare in modo chiaro e concreto come funziona la raccolta differenziata nel quartiere, come vengono riciclati i materiali e perché la qualità del gesto quotidiano fa la differenza.

Durante l’incontro verranno affrontati dubbi pratici (cosa va dove, errori più comuni da evitare, novità nei servizi), verranno illustrati i benefici ambientali ed economici della corretta separazione dei rifiuti, e saranno descritte le diverse filiere dei materiali e raccontato il lavoro che c’è dietro la gestione operativa. Il tutto finalizzato a creare le condizioni per una Genova più pulita e circolare.

È uno spazio di confronto con i cittadini, orientato alla collaborazione, al coinvolgimento e alla responsabilità condivisa: la raccolta differenziata è un processo che funziona solo se territorio e servizio lavorano insieme.

In pratica la raccolta differenziata è un gioco di squadra. Un gioco di squadra al quale sono tutti invitati non solo a partecipare, ma anche a farsi parte attiva con la propria rete di amici e conoscenti.

La partecipazione all’incontro in programma al Circolo ARCI Pianacci consentirà agli intestatari di un’utenza TARI di aggiungere un punto a quelli che si ‘maturano’ durante l’anno per i conferimenti all’Ecovan e ai Centri di Raccolta e con conseguente “sconto” sulla tariffa.