  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Mobilitazione

“La pace non può aspettare”, nuovo presidio contro la guerra in Medio Oriente sotto la prefettura

Arci, Cgil, Anpi, Legambiente, Music for Peace e altri, daranno vita ad una mobilitazione contro la violenza del conflitto scatenato dall'attacco di Usa e Israele contro l'Iran

"La libertà di dissentire non si tocca": presidio contro il ddl Sicurezza in prefettura
Foto d'archivio

Genova. Si terrà martedì 10 marzo alle ore 17,30 presso la Prefettura di Genova in Largo Lanfranco il presidio “La pace non può aspettare” organizzato dalle associazioni che compongono il comitato “La via maestra”. I promotori del presidio invocano la pace per tutti i popoli, il cessate il fuoco in ogni conflitto, il rispetto del diritto internazionale. La diplomazia deve tornare a svolgere il proprio ruolo di mediazione perché sono le popolazioni, composte da donne, bambini e civili le prime a subire le conseguenze di guerre e repressioni. Ogni atto che mette in pericolo la vita dei civili, le operazioni militari e le ritorsioni che violano il diritto internazionale vanno immediatamente fermate.

La recrudescenza dei conflitti a livello globale impone una presa di coscienza collettiva che riporti al centro la vita delle persone e che imponga alla politica italiana e europea di adoperarsi per la prevenzione dei conflitti.

Contro la violenza della guerra e per la pace tra i popoli, il comitato, nato per difendere i valori della Costituzione italiana, i diritti e la pace, a livello genovese è composto da Arci, Cgil Genova, Anpi Genova, Legambiente, Music For Peace Udu Rete studenti medi Acli Liguria Coordinamento Democrazia Costituzionale, l’Europa che vogliamo, Libera Genova. La Via Maestra da appuntamento al presidio “La pace non può aspettare” martedì 10 marzo alle ore 17,30 sotto la Prefettura di Genova.

presidio pace
Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.