La CDM Futsal spezza il digiuno: 4-3 in rimonta sull’Active Network

Campo Ligure. Una CDM Futsal ancora a secco di punti in questo girone di ritorno ospita a Campo Ligure una Active Network reduce da 3 sconfitte consecutive. Mister De Jesus si affida a Politano, Baklanov, Guga, Babris e Ortisi. Risponde Monsignori con Thiago Perez, Ferretti, Curri, Cesaroni e l’ex di turno Mario Salamone.

A sbloccare l’equilibrio iniziale sono gli ospiti che, al 4’, approfittano al meglio di un flipper al limite dell’area avversaria con Degan che è il più lesto di tutti e scarica in rete un sinistro potente su cui Politano non può far nulla. La replica della CDM passa dai piedi prima di Ugas, con la respinta di Thiago Perez, e poi di Adamopoulos con la palla che si spegne sul fondo non di molto.

All’8’ ci prova anche Murilo con un pallone a metà fra il tiro e l’assist per un compagno ma il pallone non prende il giro giusto e l’azione sfuma. Al 12’ è invece Salamone a cercare la via del gol con una girata di prima intenzione ma Politano smanaccia. Il portiere della CDM però non po’ nulla poco dopo sempre su Salamone che non esulta per rispetto della sua ex squadra ed anzi, va a baciare lo striscione in ricordo di Pino Pernice, lo storico dirigente della CDM scomparso poco più di un anno fa.

La CDM è anche molto sfortunata al 17’ quando va vicinissima al gol in ben due occasioni nel giro di una frazione di secondo: Boutabouzi lavora un ottimo pallone nel cerchio di centrocampo, serve l’accorrente Ugas che scarica un gran destro ma trova la respinta col corpo di Thiago Perez, la palla torna sui piedi del numero 19 che ha una seconda chance. Il suo tiro però si stampa sulla parte inferiore della traversa e rimbalza a pochi centimetri dalla linea di porta, strozzando in gola l’urlo di gioia del laterale della CDM. Il finale di tempo è un forcing assoluto dei ragazzi di mister De Jesus che, alla fine, dà i suoi frutti: Babris fa tutto benissimo lungo l’out di sinistra e serve Ortisi al centro dell’area, il capitano riesce a girarsi e toccare a rete, evitando l’uscita di Thiago Perez. Undicesimo centro in campionato per il capitano e gara riaperta a meno di trenta secondi dall’intervallo.

La ripresa riparte con una grande occasione per la CDM con il tiro di Guga che supera Thiago Perez ma non Curri, che salva proprio sulla linea di porta. Pochi secondi dopo Politano sfodera l’ennesima grande parata della sua serata, alzando sopra la traversa sul tiro a colpo sicuro di Tato Block, lasciato tutto solo a meno di un metro dalla porta. Il tris dell’Active è però solo rimandato di poco: punizione dal limite, tocco di Pina per Cesaroni che scarica un gran sinistro sul quale Politano riesce solo a deviare la palla sotto l’incrocio dei pali.

La buona sorte non sembra favorire i padroni di casa nemmeno al 5’: discesa di Ugas che spara a rete, Thiago Perz ribatte sui piedi di Boutabouzi, tiro di prima intenzione del numero 10 ma la sfera scheggia la parte alta della traversa e si spegna sul fondo con il portiere dell’Active ormai fuori causa. All’8’ tocca a Babris, sul tocco da rimessa laterale di Boutabouzi ma la sua conclusione sibila poco lontano dai pali della porta di Thiago Perez. All’11’ l’Active parte in contropiede 3 contro 1, palla larga per Tato Block ma Politano esce benissimo e, con la mano aperta, riesce a tenere a galla la CDM, evitando il gol che probabilmente avrebbe chiuso il match.

Al 13’ continua la battaglia fra la CDM e la sfortuna: punizione di Boutabouzi, tocco a destra per Murilo che la rimette dentro per Guga, tiro ben calibrato ma a dire no, ancora una volta, sono i legni con la palla che si stampa sul palo alla destra di Thiago Perez. Sul ribaltamento di fronte ci prova Salamone ma sul suo tiro interviene Baklanov che spazza prima che la sfera superi la linea di porta. A 4’ dalla sirena mister De Jesus decide di giocarsi il portiere di movimento e trova subito i frutti con l’autorete di Tato Block, propiziata dal tiro di Babris. L’Active Network accusa il colpo e, poco dopo, con Salamone commette il sesto fallo e manda lo stesso Babris dal dischetto dei dieci metri. Rincorsa lunga e palla in fondo al sacco per il 3-3 che riaccende l’entusiasmo della CDM. Passa meno di un minuto e arriva un altro fallo della formazione ospite e così si rinnova il duello fra Mik Babris e Thiago Perez. Palla sotto l’incrocio ed è il sorpasso della formazione di mister De Jesus che si porta sul 4-3 a due minuti dalla sirena finale.

A questo punto è l’Active a provare il tutto per tutto col portiere di movimento per 120 secondi di totale sofferenza per i tifosi della CDM. L’Active Network però commette un altro fallo in attacco, mandando ancora Babris al tiro libero, per la terza volta. Stavolta però il portiere para ma l’arbitro fa ripetere tutto perché Thiago Perez sarebbe avanzato troppo. Al nuovo tentativo va Ortisi ma il risultato non cambia: pallone sul corpo del portiere e si resta sul 4-3.

L’Active ci prova fino all’ultimo ma la CDM si difende con ordine e così, dopo 7 ko consecutivi e a quattro mesi e mezzo dalla vittoria sul campo della Came Treviso, arriva la prima gioia casalinga per i ragazzi di mister De Jesus. Una vittoria voluta, inseguita e cercata da tutto l’ambiente, tre punti che spezzano il digiuno, che tengono accesa una fiammella (flebile) di speranza ma che, soprattutto, sono il giusto premio per l’impegno di una squadra che non ha mai mollato, nemmeno davanti alle sconfitte più pesanti e agli avversari più forti.

Il tabellino:

CDM FUTSAL: D’Atri, Ortisi, Spadafora, Murilo, Boutabouzi, Babris, Di Tomaso, Adamopoulos, Ugas, Guga, Politano. All. De Jesus.

ACTIVE NETWORK: Amans, Brescolini, Curri, Ferretti, Ainsa, Degan, Cesaroni, Thiago Perez, Tato Block, Mazza, Pina, Salamone. All. Monsignori.

ARBITRI: Perona di Biella e D’Addato di Barletta – CRONO: Fantino di Savona.

RETI: 3.59pt Degan, 11.50pt Salamone, 19.31pt Ortisi, 2.24st Cesaroni, 16.40st Tato Block (aut.), 17.18st Babris, 17.56st Babris.

NOTE: Ammoniti Boutabouzi a 16.52pt, Baklanov a 2.21st, Ferretti a 7.32st.